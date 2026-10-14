李秀滿新女團A2O LITE爆爭議　13歲中國成員遭起底是老賴之女

韓國「K-POP教父」李秀滿在出售SM娛樂股份給HYBE、相關競業限制協議正式結束後，相隔3年推出全新9人女子組合「A2O LITE」，並聯同15人男子團體「A2O SOUL」同步亮相。



韓國「K-POP教父」李秀滿（Getty Images）

全員超低齡化引發輿論質疑

過去曾打造少女時代、EXO等頂級天團的李秀滿再度重返偶像產業，本應備受全球粉絲期待，惟「A2O LITE」尚未正式站穩腳步，便因成員年齡過於幼小引發軒然大波。

全新9人女子組合「A2O LITE」。（YouTube@A2OLITE）

據資料顯示，成員OA、AIJING及AYUNE均為2013年出生，出道時年僅13歲，而團內年紀最長的大姐Young出生於2008年，現年亦僅17歲，全團均未成年。近年韓國樂壇過度追求低齡偶像出道的現象持續受到審視，大眾紛紛質疑年幼成員難以承受高強度的專業訓練、繁重宣傳行程及輿論壓力。

「A2O LITE」因成員年齡過於幼小引發軒然大波。（X截圖）

成員OA被網友形容為「縮小版Jessica」（YouTube@A2OLITE）

盛艾敬父母被揭欠薪

隨著A2O LITE初舞台正式曝光，焦點隨即轉移至中國籍成員盛艾敬（AIJING）身上。盛艾敬過去曾多次在舞蹈賽事中獲獎，舞台亮相時憑藉出色的肢體表現力與氣質驚艷不少網民，甚至被譽為具備同門大前輩寶兒（BoA，常用譯名：權寶雅）的影子，獲封為「小寶兒」，一度被看好成為團隊的核心王牌。

A2O LITE中國籍成員盛艾敬（AIJING）。（YouTube@A2OLITE）

然而盛艾敬受到廣泛關注後，中國網民隨即起底其家庭背景，發現盛艾敬父母於內地經營的「北京索菲思教育科技有限公司」及相關關聯企業，自2024年起便多次被指控拖欠員工薪資，已被法院列為被執行人並強制執行，累計案件執行金額約345萬元人民幣（約378萬港元）。法律層面上，「被執行人」與有能力履行卻拒不履行的「失信被執行人（俗稱老賴）」存在明確區別，目前盛艾敬父母名下案件處於強制執行階段，尚未被正式納入失信名單。

盛艾敬父母被指控嚴重拖欠員工薪資（老賴）。（小紅書圖片）

盛艾敬母親張靜擔任法定代表人、其父盛嘉川亦共同涉足經營的「北京索菲思教育科技有限公司」及關聯機構，因拖欠薪資被法院強制執行。（天眼查平台）

更有自稱受害前員工公開欠條，指責對方即便訂立還款協議依然屢次違約逾期。然而時隔一天，該爆料網民突然刪除文章，並透露因盛艾敬的母親採取強硬手段，以女兒是未成年人為由報警，自己若不刪文，對方就要找警察逮捕自己。

更有受害員工公開欠條。（小紅書截圖）

爆料網民稱盛艾敬的母親報警了，自己被迫刪帖。（小紅書截圖）

「A2O LITE」被改名「A2O賴」

隨著欠薪風波愈演愈烈，網絡輿論開始蔓延至盛艾敬個人及所屬團體。部分網民批評其家庭在拖欠基層員工工資的情況下，依然全力資助盛艾敬赴美參賽、接拍廣告與參演影視作品，紛紛以「老賴女兒」對其進行抨擊，甚至將團名「A2O LITE」戲稱為「A2O賴」。

面對詢問，盛艾敬母親張靜聲稱自己處境困難。（小紅書圖片）

網民怒斥盛艾敬要麼還錢要麼退團。（小紅書圖片）

與此同時，亦有觀眾質疑音樂錄影帶中的鏡頭分配，認為她獨佔過多優質資源對其他隊友不公，痛批其演藝資源是用勞動者的血汗錢換取；但亦有理智聲音指出，在尚未釐清全部法律事實前，不應將父母的債務責任全數加諸於年幼孩子身上。