伍詠薇受女權貴邀請出席聚會　遭人強拉入K房廁所：抱我上洗手盤

由伍詠薇（伍姑娘）主持的HOY TV訪談節目《九運會客室2》，最新一集邀得李彩華（Rain）擔任嘉賓。兩人在節目中大談入行多年的經歷與業界隱形規則，期間伍姑娘突然「大爆發」，首度親述當年曾遭一名男子強行拉入卡拉OK（K房）廁所並意圖不軌的驚險過程，細節震驚全場。

伍詠薇於訪談節目中大爆昔日驚險遭遇，自揭曾遭人強行拉入K房廁所。（截圖）

Brian聽到呆咗！（截圖）

伍姑娘透露當年應香港一位極具權力的大名鼎鼎女名人邀請，才前往K房應酬。（截圖）

受香港權貴女名人邀請出席聚會 第四次同場即出事

伍姑娘在節目中還原當時事發經過，坦言當時因尊重一位圈中極具權勢的女名人而應邀出席社交聚會。她表示：「有一個香港好出名嘅女名人，好大權力，同佢熟與唔熟之間，佢約咗我去卡啦OK，我覺得要畀面呢個人，因為卡啦OK唱歌啫，冇特別！但又唔係同佢好熟，一個禮拜搵我一次，逢禮拜五、六、日就搵我。」

伍姑娘續指，當時同場經常有一名男子出現並主動向她搭訕，她憑直覺已大約猜到對方的意圖。豈料去到第四次聚會時，該名男子藉著酒意突然發難，將她強行拉入K房廁所。

伍姑娘手舞足蹈還原被拉入廁所的過程，指同場男子第四次見面即藉酒意發難。（截圖）

伍姑娘透露對方將她強行拉入廁所閂門後，更突然一手將她抱上洗手盤並即場除褲。（截圖）

伍姑娘坦言對方非善男信女，雖然當時非常害怕，但仍覺得過程極具侮辱性。（截圖）

房內眾人冷眼旁觀如排戲 伍姑娘憑霸氣冷靜自救

伍姑娘直言當時情況極度突然且險象環生，最令人不寒而慄的是現場其他人的反應：「成班人坐喺度好靜，好似拍劇排戲咁，坐喺度唔郁架，咁我就被人拉入廁所。」

被強行拉入廁所並閂門後，該名男子更做出令人髮指的舉動。伍姑娘還原驚魂一幕：「我話做咩呀，你飲醉咗，跟住佢一手抱我上洗手盤，跟住就（自己除褲）。」面對突如其來的威脅，伍姑娘未有被嚇傻，即時用力按住對方心口並大聲喝止：「我㩒住佢心口，話你飲醉咗，要大聲同佢講，我話得啦，行開啦，我唔受呢套！」

李彩華聽完伍姑娘的K房驚魂記後大感驚訝，大讚伍姑娘夠霸氣才能化險為夷。（截圖）

伍姑娘坦言當時心裏其實極度害怕，因為對方絕非善男信女，幸好她憑著果斷強硬的態度成功打退對方並即時離場。她感嘆道：「我唔知係咪人哋欣賞我，但都有種侮辱性喺度。」李彩華在旁聽聞經過後亦大感吃驚，大讚伍姑娘當時夠冷靜、夠霸氣，方能及時化險為夷。