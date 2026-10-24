杜如風體重急降身形再縮水　面容憔悴近況曝光：遲吓有大單嘢做

51歲的「日本旅遊達人」杜如風（Helen）是已故嘉禾電影高層杜惠東的愛女，近年她的身形變化一直成為大眾與網民的焦點。曾經因病暴肥自嘲「肥過部貨車」的她，早前已經瘦身成功，不過她每次分享新相都似乎比之前更瘦一圈。今日她再於社交平台上載對鏡自拍照，整個人激瘦變成「紙片人」，體重比上個月明顯再急降！

杜如風在2015年時曾經試過實行「雜菜湯減肥法」，更成功在7天減去8磅！（toyufung＠IG）

杜如風有「日本旅遊達人」之稱。（《解風東京》劇照）

一向身形略胖。（toyufung＠IG）

杜如風早年因受濕疹問題困擾，要長期服用類固醇，令體重急升，甚至曾經自嘲「肥過部貨車」！（toyufung＠IG）

黃衫新相激瘦見骨 預告「有大單嘢做」

從杜如風昨日（23日）上載至IG Story的最新照片可見，她穿上鮮黃色T恤配牛仔褲，頭戴灰色冷帽，配上一副搶眼的大紅框眼鏡。相中的她四肢極度纖幼，手臂幼如火柴，以往凸出的肚腩已經完全消失，變得相當平坦。雖然有大眼鏡遮擋，但仍難掩略帶蒼老憔悴的面容。她在相中寫道：「呢扮靚！遲吓有大單嘢做，敬請留意！」似乎正在為接下來的新工作做準備。

杜如風最近照片，成個人瘦咗一圈。（toyufung＠IG）

早前分享激瘦修長腿。（toyufung＠IG）

比上月素顏駁髮照更瘦判若兩人

杜如風上個月曾分享過一張去髮型屋想做駁髮的照片， 當時她身穿印有「JORDAN 23」圖案的白色T恤，大方以素顏示人。當時的她雖然已經明顯消瘦，面容略見歲月痕跡，但若對比今日的黃衫新相，短短一個月間她的體形又再縮水，瘦得更加誇張。再對比她以往面容飽滿、身形圓潤的照片，現在的她確實瘦了整整一大圈，簡直判若兩人。

杜如風9月27日分享的照片。（toyufung＠IG）

曾因類固醇暴肥自嘲 「肥過部貨車」

過往杜如風體重急升的主因並非暴飲暴食，她曾透露自己長期受到嚴重的濕疹困擾，在醫生的建議下需要持續服用類固醇進行治療，而藥物的副作用導致她出現水腫及體重暴升。當時身形發福的她，更曾大方自嘲自己「肥過部貨車」。

杜如風曾自嘲「肥過貨車」。（小紅書）

靠節食運動甩肉 激動否認食減肥藥

隨着病情穩定並停用類固醇後，杜如風憑極大決心重新進行身材管理。早前她曾大曬「筷子腿」和V字面型，卻引來網民質疑她短時間內暴瘦是偷偷食減肥藥。對此，杜如風親自現身留言區激動澄清，強調自己從未食過任何減肥藥，完全是靠最原始且需要極大意志力的「節食加大量運動」瘦下來。

翻查她的減肥史，她過去亦曾分享靠「無油雜菜湯」及「生酮飲食法」成功減去數十磅。暴瘦惹網民憂心患厭食症對於杜如風身形持續暴瘦，不少網民對其健康狀況感到極度擔憂。網民紛紛湧入其社交平台留言關心：「點樣可以瘦了那麼多？」、「太瘦啦師姐」、「會唔會瘦得滯呢？」，甚至有人直言猜測她是否患上了厭食症。不過，亦有支持者認為她51歲能保持這個狀態已經算好，大讚她「唔似51歲」、「一啲都唔覺得憔悴」。

杜如風曾透過生酮飲食減肥，在4個多月激減了27磅！（toyufung＠IG）

杜如風曾分享自己的減肥方法。（threads截圖）