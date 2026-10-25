周慧敏遭網民狠批「強行扮少女 」60歲溫碧霞力撐：自己開心就得

現年60歲美魔女溫碧霞（Irene）前晚（23/10）獲邀出席慈善晚宴，以一身優雅造型亮相，瞬間成為全場焦點。除了為慈善出力外，她亦在現場展出親自設計的大象擺設，展現多才多藝的一面。保養得宜的她凍齡有術，被問及如何維持最佳狀態時，溫碧霞接受《香港01》大方分享日常護膚及心態保養之道：「其實我覺得最緊要係開心，開心好緊要！要保持住好多 Dream，同埋工作又有滿足感。」

溫碧霞前晚（23日）出席慈善晚會。（盧振輝攝）

她進一步透露自己的日常保養習慣，每天至少抽出一半時間運動。「我每日都會做運動，最少半鐘頭，特別係鍾意做瑜伽。」她亦提到

注重勤敷面膜通常在化妝前都會敷面膜，平時亦會到美容院做 Spa 保養肌膚，不過她笑言自己並沒有特別去計算每月花費了多少護膚開支，最重要是效果好。

坦然面對網絡評價 開解周慧敏「強行扮少女」爭議

對於早前網上瘋傳一批周慧敏未經修飾的「生圖」，隨即引起網上熱議，大批網民批評她「強行扮少女」。溫碧霞表示：「我冇睇到咩新聞，No comment。因為其實……我覺得唔需要介意其他人點睇，做返自己囉！我都覺得佢其實 Keep 得好好。」

被問到若自己遇到負面評價會否感到不開心時，溫碧霞顯得相當坦然，坦言早已習慣演藝圈的各種聲音：「唔會啊，因為已經咁多年，都習慣咗囉。肯定會有人鍾意你、有人唔鍾意你，唔可能全部人都講你好。所以我覺得冇所謂，自己開心就得喇！」