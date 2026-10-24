袁澧林遭性騷擾掀風暴 翁虹認影圈有男星黑名單：絕不忍氣吞聲

袁澧林早前在社交平台發表題為《那些永遠不會到來的道歉》的近三千字長文，痛訴自己出道 12 年來在演藝圈屢遭職場性騷擾與物化的經歷。其中，她特別揭露曾有一位男前輩演員在拍攝期間擅自加戲，在未經事先溝通的情況下直接親吻她的臉頰。事件不僅引發廣大網友對女演員拍攝安全的討論，連著名導演爾冬陞日前受訪時亦回應了影圈相關的問題，令爭議持續發酵。

翁虹昨晚出席慈善晚宴。（盧振輝攝）

昨晚（23/10）凍齢女神翁虹出席慈善晚宴，接受《香港01》訪問時亦被問及對近日影圈「加戲」風波的看法。作為出道多年、經驗豐富的資深女演員翁虹表示自己過去的從影生涯十分幸運，並未遇過類似的不愉快事件：「我嗰個年代，我覺得我好幸運遇到遇到所有男演員，都係好資深、好多經驗，同埋係好紳士，亦都係非常之有禮貌、有教養、有修養，我就無遇過。」

遇逾矩絕不忍氣吞聲：第一次就要嚴正警告

被問到如果自己不幸遇到不尊重或突如其來的逾矩動作時會如何處理，性格爽朗的翁虹直言自己絕對不會選擇忍氣吞聲，並強調女演員必須要有清晰的底線與原則：「因為我自己都係一個比較性格強嘅人，如果我一感覺 到唔同，即時畀返反應！我唔會忍氣吞聲嘅，因為你冒犯咗我嘛，我會好嚴正咁去警告你。」

翁虹更進一步分享了自己的應對之道，指保護自己需要「有分寸」：「第一次我會畀機會你，即係譬如你無厘頭搭個膊頭、搭條腰，咁我會閃一閃身。人唔熟嘛，就算熟嘅你都係有一定嘅準則，大家要有分寸囉。」

翁虹揭露影視圈存在男演員黑名單。（盧振輝攝）

昔日親熱戲清場且專業 呼籲新一代及時表態

對於現在的拍攝環境是否比過去更加複雜，以及親熱戲份的處理，翁虹指出以前的電影製作雖然也有聽聞過不好的事情，但正規劇組都非常講求專業與規矩：「我哋嗰時係講咗係點樣就點樣嘅，因為又唔係得現場嘅男女主角，你有攝影師、有燈光、有導演嘛！當然有時會清場嘅，但大家係溝通咗去做嘢，我哋專業嘛，所以用專業嘅態度同角度去做呢件事，所有嘢都係有規有矩嘅。（有冇男演員黑名單？）以前都有，以前有，但我好幸運地無遇到，我無遇到。」

翁虹認為每個年代的價值觀不同，但最重要是演員自身的態度：「每個年代唔一樣囉，亦都要睇返而家新一代佢哋嘅觀念同價值觀。如果你唔去即時畀返個反應人哋，人哋覺得你無所謂囉！但你持有一個態度、有一個原則，人哋就知道你唔係一個隨隨便便嘅人，主要係睇自己。」