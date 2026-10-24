73歲張偉文最新病情曝光　與初戀育有一子至今未見過親生骨肉

現年73歲、有「靚聲王」之稱的張偉文近年飽受病痛困擾，健康狀況大不如前，需長期入住護老院接受照料。日前，其監護人兼好友方俊在社交平台公開張偉文的最新照片及康復進度。相中張偉文臥於病床上，精神奕奕、眼神清澈，更對著鏡頭展露極為燦爛的笑容，復原情況相當樂觀。

張偉文最新近況曝光，臥床休息的他對著鏡頭笑得十分燦爛。（Facebook照片）

好友兼監護人方俊特意前往探望，並帶上蛋撻親自餵食，場面溫馨。（Facebook照片）

好友方俊報平安 三高指數正常壓瘡好轉

方俊在社交平台分享探望張偉文的點滴，並逐一列出對方的身體指標向各界報平安：

「感謝各界朋友對張偉文的關心

精神狀態：很好

情緒表現：開心

胃口：很好

血糖/血壓/血脂：正常

壓瘡：有進展但緩慢

＃張偉文 ＃靚聲王 ＃方俊」

相片可見，方俊親自帶了蛋撻前來探訪並細心餵食，張偉文胃口甚佳，面露欣慰笑容，令不少一直憂心其健康的歌迷放下心頭大石。

曾有網民質疑方俊沒有好好照顧張偉文。（Fcaebook圖片）

張偉文入住醫院後，得到適切治療，心情轉好。（相片方俊提供）

曾怒斥護老院涉疏忽照顧 腳部潰爛發炎急送院

張偉文早前的健康情況一度亮起紅燈。方俊曾公開嚴正指控張偉文入住的護老院涉嫌疏忽照顧，不但未有妥善護理，更涉嫌隱瞞其壓瘡病情，導致傷口出現嚴重感染及惡化。張偉文隨後更因腳部紅腫潰爛及發炎，被緊急送往醫院接受治療，病情一度令人極度擔憂。如今見他精神飽滿、笑容滿面，足見在悉心照料下身體正逐步好轉。

雙腳潰爛發炎！（受訪者提供）

張偉文笑容十足！（FB@方俊）

從方俊上載的照片可見，躺在病床上的張偉文雖然身形依然消瘦且滿頭白髮、留有鬍鬚，顯得疲憊但面色比早前明顯紅潤不少。相中的張偉文對着鏡頭露出極之燦爛的笑臉；另一張與方俊的合照中，張偉文亦眼神有光、精神狀態不俗，看起來康復進度良好。

張偉文滿頭白髮、留有鬍鬚！（FB@方俊）

初戀女友陀B離港 骨肉分離成心中遺憾

張偉文早年曾透露，自己一生中最大的遺憾，是當年初戀女友懷有四個月身孕時毅然離開他，令他至今從未親眼見過自己的親生兒子。被問及雙方如今是否有聯絡時，張偉文當時坦言：「佢哋喺美國幾好，咁我都安樂。個仔根本同我冇乜交往，見到面我諗都好生疏。」