李佳芯指《義和》抽起是合約問題：片商係有意賣俾任何地方

李佳芯今日（24日）出席《世界中風關注日》活動，她表示自己亦有朋友經歷中風，明白中風不只是年紀大才會經歷，希望年輕人要多關注身體及心靈上的健康。

李佳芯今日出席《世界中風關注日》活動。（葉志明攝影）

《義和》HOY無得播 李佳芯感到可惜

她和黎諾懿主演的《義和》早前鬧出播放風波，最後HOY更發聲明列出五點澄清，其中一點表示，距離HOY播放前十天，Astro撤回播放授權，令HOY播放節目受阻，對於《義和》事件，李佳芯表示可惜：「當然會有少少可惜啦，因為咁辛苦做完一個作品，梗係希望多啲人睇到，（以你所知係咩問題？）我所知係合約問題，咁我哋做完個作品就冇理咁多嘢，嗰啲嘢交返畀大人啦。即係我哋做完個作品就係希望多啲人睇到，同埋亦都冇去諗喺邊度播。 點樣播？所以我都一路冇理⋯⋯拍完之後，其實我知道片商係有意賣俾任何地方，open for任何地方，總之多一個人睇到，冇分地區嘅，起碼就多啲人睇到，就會好開心啲囉。」

（葉志明攝影）

「我覺得太多猜測，亦都唔知邊個猜測，邊個真邊個假，都冇人知，咁所以就唔答咁多嘞。（有冇問下黎諾懿？）新聞之後我睇到，下，原來咁樣咩，跟住佢有講過『係呀，合約問題咁樣囉。」咁之後就因為佢都忙拍嘢，我都忙拍嘢，就冇再跟進。 」