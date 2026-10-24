TVB新聞報道驚見女神林婷婷不慎入鏡放閃　與老公15分鐘晒盡恩愛

撰文：亞瑟
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現年34歲的無綫電視（TVB）「新聞女神」林婷婷（Jacky），今年1月與同為新聞部主播兼記者的李天耀喜結連理，收穫行內外滿滿祝福。這對新婚夫婦婚後隨即火速復工，近日更意外成為電視觀眾與網民的熱搜焦點。有眼利觀眾在收看TVB新聞直播時，赫然發現背景畫面中有一對男女主播互動極具默契且甜意滿瀉，截圖瘋傳後引來網民笑稱「睇新聞都被餵狗糧」，紛紛揣測相中主角正是這對剛新婚的同部夫妻檔。

林婷婷與同是TVB主播的李天耀結婚。(ig@jacky_lintingting)
有網民睇TVB新聞直播時，發現背景畫面中有一對男女主播甜蜜互動。（TVB）
睇新聞都被餵狗糧。（小紅書）

拍片曬15分鐘快食日常低調應對

事件曝光後，林婷婷日前於社交平台上載短片，分享了與丈夫李天耀在新聞部辦公室共享便當的真實日常，被外界視為對網絡熱話的巧妙回應。她在片中透露，由於日常新聞編採播報節奏緊湊分秒必爭，夫妻二人只能在忙碌的工作空檔中，擠出15分鐘相聚開餐。儘管進食時間短促，但鏡頭前二人肩並肩享用便當，面帶滿足笑容，平淡細膩的日常互動洋溢著掩不住的幸福感。大批網民紛紛湧入留言區追問，直擊早前直播背景中深情互動的「放閃主角」是否正是他們兩人。

與老公辦公室共享便當。（小紅書@林婷婷jacky lintingting）
與老公辦公室共享便當。（小紅書@林婷婷jacky lintingting）

林婷婷才貌雙全精通五種語言兼擁港大碩士

這對被外界譽為香港新聞界「金童玉女」的夫妻檔，在學術與專業履歷上皆相當亮眼。獲封「無綫新聞女神」的林婷婷，早年畢業於香港中文大學英文系，其後再於香港大學攻讀並取得文化研究碩士學位。除了具備扎實的學術底蘊，她更具備出眾的語言天賦，精通英語、廣東話、普通話、日語及法語等五種語言。自加入無綫新聞部以來，林婷婷憑藉甜美端莊的外型、沉穩得體的播報風格以及臨場應變能力，迅速脫穎而出，兼顧翡翠台與明珠台的重點新聞時段，早已是觀眾心目中的無綫核心當家主播。

林婷婷才貌雙全。(TVB)

留美丈夫李天耀博學多才

能成功抱得女神歸的丈夫李天耀，實力同樣備受肯定。他畢業於美國雪城大學（Syracuse University），主修工業設計，同時對國際局勢與世界歷史懷抱濃厚熱忱。李天耀於2021年底正式加入TVB新聞部，憑藉流暢的外語能力與宏觀敏銳的國際視角，多次參與並深入報道重大國際時事，並於2023年正式坐上主播台擔任新聞主播。除了幕前播報與採訪工作，博學多才的李天耀亦積極經營個人的YouTube頻道，專門深入淺出地解構世界歷史脈絡與地緣政治局勢，展現出知性且充滿深度的學者氣質。

林婷婷同李天耀好sweet。(ig@jacky_lintingting)
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林婷婷（主播）
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