前港男冠軍翟威廉逼港鐵做步兵送貨　麒麟臂拉車親力親為獲狂讚

現年41歲的前無綫（TVB）「八料香港先生」冠軍翟威廉（William），離巢TVB後全面專注個人生意，將主力轉移至日本酒及清酒進出口專門店。日前有《香港01》讀者在港鐵站內「野生捕獲」翟威廉，只見他未有顧及昔日藝人身段，身穿運動背心、親自拖着手推車搭港鐵送貨。一身健碩肌肉無所遁形，粗壯麒麟臂極度吸睛，親民又接地氣的舉動獲途人與網民狂讚！

翟威廉頭戴黑帽低調現身港鐵月台。（讀者提供）

放下藝人身段 港鐵「步兵」親自送貨爆肌現形

據讀者提供的照片所見，翟威廉當日頭戴黑色棒球帽，身穿灰色深U工字背心及黑色休閒短褲，腳踩波鞋，打扮隨性俐落。他拉著一輛手推車以及保溫袋，疑似正在送貨。在車廂及月台等候期間，翟威廉全程低頭專注看手機，並自覺站在一旁以免阻礙其他乘客，表現相當自律。長年保持高強度健身習慣的他，背心幾乎被厚實胸肌與背肌撐爆，一雙手臂線條分明、青筋暴現，身形甚至比在無綫做藝人時期更橫更Fit，引來不少乘客側目。

《香港01》讀者直擊前港男冠軍翟威廉現身港鐵站，毫無包袱親自拉手推車送貨。（01讀者提供）

翟威廉身穿灰色工字背心乘搭扶手電梯，結實手臂極之搶眼。

精通日韓雙語具商業頭腦 自力更生凡事親力親為

翟威廉於2010年參選《香港先生選舉》橫掃八個大獎奪冠加盟TVB，除了外型俊朗，他亦是圈中著名的「語言天才」。他早年曾赴日本留學，日語能力達一級水準（JLPT N1），更考獲日本清酒品酒師專業資格；隨後他又曾到韓國進修並考獲跆拳道黑帶，精通流利日語及韓語。

放低昔日幕前小生光環，翟威廉靠自己雙手開拓事業新篇章，展現滿分男兒本色。(胡凱欣 攝)

翟威廉離巢後積極經營清酒生意，為控制營運成本親自送貨上門，態度親民。(胡凱欣 攝)

憑藉出色的語言能力及商業眼光，翟威廉早年與家人及好友合資開設清酒酒館，直接與日本酒造接洽進口。離巢後他全面打理生意，從海外採購、翻譯、門市打點到前線送貨全部親力親為，哪怕要搭港鐵做「送貨步兵」亦毫不介意，實行慳得一蚊得一蚊，用實力證明離巢後自力更生一樣闖出一片天。

翟威廉狀態大勇，手臂線條粗壯勻稱，爆肌身形比全盛期更橫更厚。（IG/@chakwilliam）