陳康堤親身承認與黃澤林分手 證雙方有共識：情緒有啲低落

歌手陳奕迅愛女陳康堤（Constance），今年2月被爆與「香港網球一哥」黃澤林 （Coleman） 秘戀中，4月康堤首度公開認愛，並不時在杜交平台放閃，更曾透露感情生活開心。不過在本月初，有網民發現康堤與黃澤林已在社交平台互相取消關注，疑似已經分手。隨後Coleman亦有在一媒體訪問承認分手。今日（24/10）康堤出席活動後回應現時的感情狀況，她承認：「我哋分咗手，情緒都會有啲低落。」

康堤出席活動後回應現時的感情狀況，她承認：「我哋分咗手，情緒都會有啲低落。」（葉志明 攝）

陳奕迅陳康堤曾為黃澤林打氣。（網上圖片）

康堤曾在IG高調放閃！（IG截圖)

康堤續說大家是有共識下分手，但分手原因及蘊釀了多久就表示不方便回應。「我哋一直都喺聚焦自己（工作），咩具體原因都唔回應。都係兩個人之間嘅事，畀啲空間我哋。」

事前可知道Coleman會率先公布分手消息？康堤：「我哋走埋一齊都冇正式宣布拍拖，所以都冇話正式宣布幾時分手。（葉志明 攝）

問到爸爸陳奕迅及媽媽徐濠縈可有加以安慰？「佢哋都好支持我。」雖然已分手，亦已Unfollow對方社交平台，但康堤被網民發現有回讚Coleman在亞運取得好成績的報道。康堤表示純粹見到消息，為香港人爭光，戥佢開心，「希望佢繼續做出好成績。」

康堤獲家人支持。（葉志明 攝）

至於事前可知道Coleman會率先公布分手消息？康堤：「我哋走埋一齊都冇正式宣布拍拖，所以都冇話正式宣布幾時分手。大家都有大家嘅自由，分咗手都冇特別要夾埋一齊幾時講。」