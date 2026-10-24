袁嘉敏比堅尼自拍腹部驚現神秘圓圈　親自反擊：天然身形手機直出

2009年香港小姐「最上鏡小姐」袁嘉敏（Candy）向來作風大膽，毫不吝嗇於社交平台展露傲人身材。近日她遠赴印尼峇里島度假，並於社交平台大晒多張火辣泳裝照，為粉絲送上滿滿福利。不料，有眼利網民將焦點放在其小腹上，發現離奇浮現一個明顯的「神秘圓圈」，隨即引發修圖過度的質疑。對此，袁嘉敏親自發聲闢謠，霸氣強調身材純天然，相片更全屬「手機直出」，絕無後製需要。

袁嘉敏新泳衣極火辣。（IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏峇里穿比堅尼大曬好身材。（IG@candy_kamanyuen）

白色比堅尼大騷曲線小腹驚現「圓圈印」

日前，袁嘉敏分享了一組在木系風格浴室鏡前拍攝的火辣自拍照。照片中的她換上一襲白色三點式比堅尼，起初下身圍著一條黃白相間的沙灘巾，隨後更褪去沙灘巾大方入鏡，傲人上圍與纖細腰線一覽無遺，性感指數破表。然而，照片曝光後隨即掀起熱烈討論，不少網民將目光聚焦在她結實平坦的腹部，發現該處離奇出現一個極為清晰的圓圈形痕跡，引來外界紛紛揣測，懷疑是否因「修圖過度」或「P圖失手」而產生的破綻。

網民發現小腹驚現「圓圈印」。（IG@candy_kamanyuen）

霸氣否認修圖力證零後製：完全天然身形

面對甚囂塵上的修圖傳聞，正享受假期的袁嘉敏亦迅速作出回應。她直言自己向來甚少瀏覽有關自己的新聞，抵達峇里島數日亦未有特別關注報道，直至留意到有傳媒報道其腹部的圓形痕跡，並揣測為修圖效果，才特意開腔澄清。袁嘉敏直接否認身體有任何痕跡，更質疑相片是否遭人刻意改動：「我身上真的沒有什麼痕跡，可能有人後期加上去吧。」她隨後更大方展現自信，力撐自己的極致身材絕無造假：「我的照片和影片都是手機直出，完全天然身形，沒需要修圖呢！」