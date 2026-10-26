鍾柔美挑戰性感黑金鏤空旗袍　大騷玲瓏身段面紅直呼「有啲怕羞」

早前於無綫話題劇《夫妻的博弈》中飾演女主角姜幸如（高海寧飾）的年輕版並獻唱插曲《二缺一的美》、憑靈動純熟演技大獲好評的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi），向來以青春甜美的純情形象深受觀眾喜愛。近日她應人氣 KOL Bell邀請，大玩網上極熱門的「交換穿搭」挑戰；平日衣著偏向保守的鍾柔美罕有越級挑戰超大膽剪裁，臨場更一度嚇到差點打退堂鼓，這場極具張力的破格換裝隨即引爆全網圍觀！

鍾柔美（Yumi）。（IG@yumichung1221）

首見黑金性感戰袍嚇得連連擺手

短片開始，兩人便率先穿著對方即將要換上的造型碰面。豈料鍾柔美一抬頭，赫見Bell身上那件剪裁極度貼身、線條性感俐落的黑金旗袍，得悉這正是自己即將換上的戰袍時，當場被其超大膽尺度嚇得目瞪口呆！向來習慣休閒打扮的鍾柔美當場耍手兼擰頭：「看到你這件衣服，我應該真的carry不到」、「我不行」，真實又直率的反應充滿喜感。所幸在Bell的熱情鼓勵與打氣下，鍾柔美終於卸下心防，鼓起勇氣挑戰自我。

初見火辣戰袍嚇到耍手擰頭。（IG@yumichung1221）

鍾柔美初見戰袍表現十分抗拒。（IG@yumichung1221）

鍾柔美化身復古貴氣名媛

當二人換裝後再度亮相，畫面瞬間震撼觀眾眼球！只見Bell換上卡其色連帽修身長裙，腰間繫上立體鉚釘粗皮帶，配襯同色系袖套，颯爽冷艷之氣宛如隨時出動的神秘女刺客；而換上黑金掛脖旗袍的鍾柔美更是美出新高度，胸前極具設計感的鏤空剪裁將其優美鎖骨與直角肩展露無遺，搭配雙層珍珠頸鏈與精緻白花髮飾，舉手投足間流露出一股優雅高貴的復古名媛氣息，將其勻稱纖瘦的玲瓏身段與小女人韻味發揮得淋漓盡致，視覺效果滿分！

二人成功換裝。（IG@yumichung1221）

盡顯優雅高貴的復古名媛氣息。（IG@yumichung1221）

鍾柔美坦言鼓起勇氣跳出舒適圈

雖然新造型大獲好評，但剛換完裝的鍾柔美依然顯得相當靦腆，更羞澀笑稱「有啲怕羞」，坦言「平時不會穿很顯曲線的衣服」。Bell見狀立即為她打氣，大讚其身型比例極佳，極力鼓勵她平時應該多穿「Show curve」的服裝；鍾柔美亦釋懷展現自信笑容，感觸表示自己今次終於鼓起勇氣，真正成功「跳出自己的舒適圈了」。

鍾柔美羞澀笑稱「有點害羞」。（IG@yumichung1221）

鍾柔美坦言「平時不會穿很顯曲線的衣服」。（IG@yumichung1221）

Bell立即為鍾柔美打氣。（IG@yumichung1221）

網民一致洗版盛讚

換裝短片發布後隨即在各大社交媒體掀起熱烈回響，網民一面倒給予極高正面評價，紛紛留言狂讚：「Yumi可以穿多啲，突顯妳美美身型嘅衣服」、「好靚好靚好靚」、「一西一中兩種造型，各有各嘅美」、「兩個都著得套衫好靚」，對兩人的神級穿搭給予極高評價。