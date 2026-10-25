璀璨之城｜監製陳維冠稱冇向張曦雯施壓　否認導演瘋傳陳瀅全裸片

無綫台慶劇《璀璨之城》近日爆出多宗風波，包括女主角張曦雯（Kelly）疑被臨場通知要將內衣戲改成除剩底褲，過程中她由拒絕拍攝，到先後被張智霖、吳卓羲、監製陳維冠、江美儀及袁詠儀等游說，停廠數月後最終答應；另外，陳瀅的性感場口被指尺度過大、賣弄色情，有觀眾向通訊事務管理局投訴，甚至後來陳瀅接受梁靖琪（Toby）的網台節目訪問時，Toby指收到風導演將陳瀅的除衫戲四周傳閱等，陳維冠在宣傳活動上一一否認，指張曦雯的除衫戲從未經修改，她拒絕拍攝與性感尺度無關，而講到導演私下傳閱陳瀅全裸片花，他強調：「我團隊唔會做啲咁嘅事，肯定唔會！」

《璀璨之城》團隊今日進行宣傳活動。（盧振輝攝）

活動上，大會公布三個好消息，包括：《璀璨之城》首周跨平台直播最高收視22點、觀眾人數141萬，亦是2025至今首週最高收視劇集。不過，外界始終將焦點落在多名女演員的性感戲碼及風波。有指因為張曦雯拒絕拍攝除剩內褲的戲，因而停廠三個月改劇本，陳維冠受訪時否認：「唔係唔係，絕對唔係Kelly場戲，本身劇本想修改返，唔好太全員惡人，所以Ron（吳卓羲）出嚟嘅感覺係亦正亦邪，因為原本個劇本阿Ron係非常之壞，所以我哋改完劇本令到佢個人再複雜少少，主要係咁，驚觀眾接受唔到全家都係咁。」

講到Kelly因尺度拒拍，他說：「佢say no嘅原因係因為嗰場戲五頁紙，好複雜，對白、行為、燈光，所有嘢，最後尾佢被Chilam（張智霖）羞辱完之後仲要喊，我哋排戲嘅時候都排咗兩個幾鐘，佢say no係佢對難度冇乜信心，因為真係好高難度，佢最終完成到都好開心。」陳維冠續說：「佢最初有猶豫hand唔handle到咁嘅戲，後尾因為停咗，我哋修正劇本再返嚟，經過個幾月，佢對我哋團隊好有信心，亦都覺得呢場戲係值得咁樣去試，喺我哋排嘅過程，齋行位都行咗三個幾鐘，結果拍攝成功都花咗四個幾鐘頭，最後拍咗三take。」

陳維冠稱冇向張曦雯施壓。（盧振輝攝）

問到尺度如此大，為何不事先與演員溝通好，他否認加戲：「我哋尺度冇改過，由頭到尾都係一模一樣，只不過行位比之前……因為原本諗住cut shot拍，但係發現呢場戲原來個情緒或者節奏方面如果能夠一個鏡頭落，係會做到個震撼性，所以我哋需要咁多時間，我哋一路冇變過。本身劇本出嘅時候未諗住咁樣拍，係後尾我哋喺拍攝前一兩日，發覺呢場戲可以一鏡過，所以嘗試考慮呢樣嘢，唔係加嘅，呢場戲從來都有，三個月改劇本前或者改劇本後，呢場戲都存在。（記者：Kelly都知道？）知道。（記者：佢亦應承？）佢開頭糾結個難度，因為真係好複雜，又行位、對白、四頁紙，去到最後尾眼濕濕羞辱，走，係好複雜，唔係咁簡單。」對於觀眾覺得張曦雯可能因為受到多方施壓才妥協，他也否認：「我哋從來唔會向演員施壓，因為我哋係專業，唔會做啲咁嘅事，唔願意係唔會做。」他又透露，張曦雯在風波後以正面態度去面對，至於現時群情洶湧，張曦雯的一幕戲會否經過刪剪再播，他說交由公司決定。

陳維冠稱冇向張曦雯施壓。（盧振輝攝）

陳維冠又強調，防走光措施100%保護得很好：「其實我哋從來拍戲都有打底，我哋喺現場做足安全措施，唔會有乜嘢穿崩，有服裝姐姐喺現場，其實服裝姐姐現場幫手貼膠紙嘅時候都幾好笑，全身都貼晒，我哋用鏡頭去將就，你哋睇唔到穿崩。（記者：Chilam話Kelly因為陳瀅同陳曉華拍咗性感戲之後就激起佢鬥心。）呢個我覺得係講笑機會比較多。」此外，談到觀眾反映劇集尺度過火、賣弄色情，刻意灑鹽花，他表示：「我覺得有好多種觀眾，我覺得喺劇情上面如果能夠做到突顯到角色效果，我覺得值得。（記者：但係有觀眾投訴）我聽公司講係有投訴，公司都會處理。」

陳維冠知有收到投訴。（盧振輝攝）

最後，對於Toby爆陳瀅的全裸片，早被導演四圍傳閱，陳維冠嚴肅否認：「唔係事實，我團隊唔會做啲咁嘅事，肯定唔會！我團隊係專業，唔係真實，百分百唔係真實。」