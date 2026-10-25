璀璨之城丨陳瀅否認劇集賣弄色情　不信導演傳閱全裸片：犯法㗎

《璀璨之城》今日於商場舉行宣傳活動，焦點之一為陳瀅。早前她的一幕除衫戲成為熱話，劇情講到她為幫好姊妹陳曉華復仇，脫光並「腿張開」讓張智霖飾演的官孝賢影裸照，尺度令觀眾譁然，通訊事務管理局更接獲25宗投訴。而事後陳瀅接受梁靖琪（Toby）網台節目訪問時講到這幕戲，Toby大爆：「聽聞有導演猛咁俾人睇，話『佢做到咁樣㗎可以！』」陳瀅當時有點尷尬，做出抹汗動作，不過今日她受訪時，解釋當時其實冇聽清楚Toby說的話，表示：「其實唔可以咁樣傳，犯法㗎 ！未播之前係唔可以做呢件事，如果真係咁兒戲，唔淨止我哋有睇過，其他人一定有睇過，所以冇發生過。」對於演出被投訴，陳瀅指自己已盡演員本分，其他事控制不到，亦不同意外界所指劇集賣弄色情，又表示：「我唔希望大家將一半戲淨係縮窄於女演員着緊啲咩服裝，因為其實成段戲的而且確好難演，情緒亦都好複雜。」

（左起）馬海倫、蔣祖曼、龔慈恩、陳瀅、高海寧、吳卓羲、張曦雯、江美儀、黃子恆、孔德賢（盧振輝攝）

蔣祖曼、陳瀅、高海寧、張曦雯在活動上比賽調酒。（盧振輝攝）

陳瀅獲大批fans撐場！（盧振輝攝）

陳瀅在活動上以攬住高海寧（高Ling）方式預告下周劇情，問到有什麼意思，她指自己今日特地穿著低胸西裝，中性而散發女人味，「hint少少下個禮拜我會多少少自己特徵透露出嚟，希望大家會鍾意嚟緊呢個禮拜嘅戲。」至於是否表示角色是同性戀、雙性戀，陳瀅就大賣關子。而講到她脫光讓Chilam影裸照一幕成為熱話，她在訪問中否認這場戲為「犧牲」，她開心大家喜歡及討論，但坦言不想大家只談論其性感度，「成段戲的而且確好難演，情緒亦都好複雜，因為Sarah個角色係要完全放低自己所有嘢去演繹一個角色比官校賢去睇，令佢相信佢嘅一舉一動，每句說話，只要握觀效應，亦要扼殺所有觀眾，呢場戲真係好難影，所以當完成咗，大家睇完、鍾意對我嚟講都係好大鼓勵。」她指這場戲最難是情緒，要在張智霖面前強作鎮定去欺騙他，「拍完會有一個『我完成咗喇！』我好Proud我自己可以完成咁難演嘅戲。」

陳瀅在活動上以攬住高海寧（高Ling）方式預告下周劇情。（盧振輝攝）

她指自己今日特地穿著低胸西裝，中性而散發女人味，「hint少少下個禮拜我會多少少自己特徵透露出嚟，希望大家會鍾意嚟緊呢個禮拜嘅戲。」（盧振輝攝）

至於是否表示角色與高Ling玩同性戀、雙性戀，陳瀅就大賣關子。（盧振輝攝）

講到她脫光讓Chilam影裸照一幕成為熱話，她在訪問中否認這場戲為「犧牲」，她開心大家喜歡及討論，但坦言不想大家只談論其性感度，又指這場戲的情緒很難演，自己下了不少苦功：「唔希望大家將一半戲淨係縮窄於女演員着緊啲咩服裝。」

雖然陳瀅有重大突破，亦下足苦功，但最終外界將著眼點放在除衫戲，她理解每個人有不同看，認為觀眾有選擇權，不過她自己就收到很多好友的鼓勵和讚賞，讚她演得好和有進步。問到事前有否預計過自己孭飛的情節，遭觀眾投訴，她直言：「我係演員，我嘅職責、責任就係演好一段戲，至於呢段戲係幾時播，喺邊度播，唔係我控制範圍之內。（記者：會唔會夜啲播放比較適合？）我做演員個只可以演好呢套劇，演好呢個劇本，見到場戲應該點樣拍我就做到最好。如果呢套戲網上播，係咪就唔會咁話呢？都唔到我控制。」

問到事前有否預計過自己孭飛的情節，遭觀眾投訴，她直言：「我係演員，我嘅職責、責任就係演好一段戲，至於呢段戲係幾時播，喺邊度播，唔係我控制範圍之內。」（盧振輝攝）

Chilam曾透露本身以為除衫就完，誰知原來還要加「攞電話影裸照」情節，陳瀅相信對方是講笑：「佢點會唔知！我收到劇本嘅時候，判斷自己想唔想演呢個角色之前已經收咗劇本，睇咗大概要拍啲咩，所以佢一定知道，可能搞吓gag啫。」陳瀅又透露，監製對於畫面呈現有徵詢其同意：「監製絕對有俾我approve咗先，佢話『阿瀅，到時會係咁樣，你OK嗎？你舒服嗎？』我話OK，it looks good.」問到劇組中有冇任何人曾出口游說她加大尺度，陳瀅思考逾10秒，再說：「我記得有一段戲我同美儀姐拍，要打嘅，有一段爭執，嗰段有啲意見話點樣去打，我有input，想用某一個take，呢啲discussion或者想點樣拍，導演會有、演員會有，我諗到嘅就係呢一場。」

Chilam曾透露本身以為除衫就完，誰知原來還要加「攞電話影裸照」情節，陳瀅相信對方是講笑：「佢點會唔知！我收到劇本嘅時候，判斷自己想唔想演呢個角色之前已經收咗劇本，睇咗大概要拍啲咩，所以佢一定知道，可能搞吓gag啫。」

陳瀅又透露，監製對於畫面呈現有徵詢其同意：「監製絕對有俾我approve咗先，佢話『阿瀅，到時會係咁樣，你OK嗎？你舒服嗎？』我話OK，it looks good.」（盧振輝攝）

有觀眾放大陳瀅內衣的一幕，發現背影的內褲兩次出現有分別，質疑是否有AI或替身，陳瀅直認：「的而且確係，我知道網上版同電視版有少少唔一樣，至於有咩唔一樣？觀眾要自己留意，因為我都冇分析得太清楚。」《璀璨之城》開播以來被指多次大灑鹽花、賣弄色情，陳瀅強調不認同：「我都唔認同，我覺得呢套劇係反映人性，唔係淨係開心嗰面，有好多差嘅一面，變成惡魔嘅一面，人唔同時候會突然有惡魔同你講話『不如咁樣咁樣……』，你會思考點解自己有咁嘅諗法，但係人生係會發生，正如你會沖涼，必須要除衫，人生要做好多唔同嘅嘢同埋行為，只不過我哋套嘢係好現實咁將呢件事show咗出嚟。」

有觀眾放大陳瀅內衣的一幕，發現背影的內褲兩次出現有分別，質疑是否有AI或替身，陳瀅直認：「的而且確係，我知道網上版同電視版有少少唔一樣，至於有咩唔一樣？觀眾要自己留意，因為我都冇分析得太清楚。」

《璀璨之城》開播以來被指多次大灑鹽花、賣弄色情，陳瀅強調不認同：「我都唔認同，我覺得呢套劇係反映人性。」（盧振輝攝）

講到Toby訪問陳瀅時在大爆，導演四處傳閱陳瀅的全裸片花，她指：「其實成段訪問佢問我問題嘅時候，又冇好留意到呢一句，而我相信係冇發生到，我淨係Focus去講解我拍呢套劇嘅感受出嚟。（記者：你相信係冇傳閱？）其實唔可以咁樣傳，犯法㗎 ！未播之前係唔可以做呢件事，如果真係咁兒戲，唔淨止我哋有睇過，其他人一定有睇過，所以冇發生過。（問：會唔會私下傳閱呢？）我覺得唔係，我明呢套劇有好多話題、迴響，當我哋做演員出嚟宣傳嘅時候，可能我哋講嘅嘢，cut咗一句，淨係聽嗰句你有好多遐想，或者發酵成另一個topic，大家討論呢套劇我哋好開心，但係我最唔想嘅係我哋講過嘅嘢會發酵或者扭曲成一個負面嘢，我哋做演員係想套劇好，唔係想套劇差。」對於今次之後，下次拍性感戲會否有所顧慮甚至不再接拍，陳瀅表示視乎劇本有沒有需要：「呢一套戲我做嘅所有決定，我嘅角色做嘅所有決定，我覺得係合理。」

陳瀅接受梁靖琪（Toby）網台節目訪問時講到這幕戲，Toby大爆：「聽聞有導演猛咁俾人睇，話『佢做到咁樣㗎可以！』」陳瀅當時有點尷尬，做出抹汗動作。

陳瀅不信全裸片被瘋傳：「其實唔可以咁樣傳，犯法㗎 ！未播之前係唔可以做呢件事，如果真係咁兒戲，唔淨止我哋有睇過，其他人一定有睇過，所以冇發生過。」她又不希望一句說話被無限扭曲及發酵。（盧振輝攝）

最後，陳瀅剛度過37歲生日，並發布多張慶生照，她說今年想過不一樣的慶祝，飛去陽光與海灘的地方度假：「過往都係一班朋友去玩，吃喝玩樂，今次想健康啲，所以成個禮拜就做瑜伽、sound bowl，meditate，食啲健康嘅嘢，好早起身去游水、打坐，成個禮拜就係咁樣過，返嚟就係覺得好健康。」IG所見，她捧著一大束鮮紅色玫瑰，問是否追求者所送，或有冇男士趁機向陳瀅表白，她甜笑說：「係有異性送花畀我嘅，係開心嘅，但係亦都有女士送花俾我，男女都有。有啲朋友都話唔知買咩俾我，我係好鍾意花，所以嗰晚就喺birthday dinner surprise我，成個area都好多花，都真係好開心。（記者：有冇啲有發展可能性？）下個禮拜回應你哋！」

陳瀅生日去外地度假，並有花收。（Instagram：missjni）