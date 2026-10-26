54歲鄭中基戒酒後Fit爆支持《超風》　向歌迷爆入紙紅館復出開騷

現年54歲的鄭中基（Ronald）於2024年8月突然宣布與合作十年的經理人何慶湘終止合作，撰文透露自己確診抑鬱症，錯誤地以酒精逃避現實，最終壓力爆煲，決定停工去美國參加戒酒療程，太太余思敏亦會同行。不過翌年四月二人卻傳出離婚消息，不只一次現身家事法庭，停工多時。不過近來鄭中基已開始重新亮相不同活動聚會，今年5月擔任好友方力申演唱會嘉賓，今年7月又拍片扮成被人挾持，雙手被綁在椅子後面，對著鏡頭照著「貓紙」照讀直播台已開的消息。日前鄭中基現身電影《超風》特別場，鄭中基除了氣色絕佳之餘，更在現場向歌迷透露已入紙紅館！

鄭中基於2024年8月突然宣布與經理人何慶湘中止合作關係，並指對方工作和道德操守有問題，但有指二人一直未斬纜。（Facebook@Ronald Cheng 鄭中基）

鄭中基與前妻余思敏一家四口。(ig圖片)

鄭中基與爸爸鄭東漢抵達灣仔的家事法庭。（陳順禎攝）

鄭中基今年7月拍片扮成被人挾持，雙手被綁在椅子後面，對著鏡頭照著「貓紙」照讀直播台已開的消息。(ig@rtv_runningteam))

鄭中基現身《超風》特別場戒酒後氣色極佳

日前鄭中基現身機動娛樂《超風》特別場。鄭中基除了支持好友外，亦與在場粉絲互動簽名。鄭中基依然留有一頭中長髮，戴上眼鏡。完成戒酒療程後的他臉圓圓、精神氣色俱佳，更笑容滿面，心情大好。鄭中基與在場粉絲邊聊天邊簽名，發文網友指，在現場問鄭中基甚麼時候開騷，鄭中基大方回答：「我都想啊！我哋入咗紙申請㗎喇！」而問到是否紅館，鄭中基答：「係啊！」

鄭中基同員工食開工飯！（IG@rtv_runningteam）

鄭中基出席婚禮獨自與新人影相。（小紅書）

方力申、鄭中基、梁漢文是《美女廚房》主持。（《美女廚房》截圖）

鄭中基余思敏離婚官司打足一年未完

鄭中基2024年8月在社交網宣布因經理人何慶湘「工作及道德操守有問題」與「機動娛樂」立即終止合作，其後他再度發表聲明交代事件，稱因個人情緒健康問題，將會在完成手頭上所有工作後暫時休息，直至另行通知，當時有傳言指何慶湘介入鄭中基與余思敏的婚姻，甚至傳出相關情感糾紛。惟鄭中基未有提及與經理人何慶湘終止合作的原因，只表示患抑鬱症並有酗酒問題，之後會與余思敏赴美接受戒酒療程，但兩人最終宣布離婚。當時有報道指，鄭中基直至離婚一刻只付每位小朋友每月8,000元贍養費，是因為鄭東漢下令兩名孫兒要跟鄭家所致，後來鄭中基發聲明闢謠，指上述傳言與事實嚴重不符。

鄭中基與爸爸鄭東漢今年5月再被媒體拍到現身灣仔家事法庭，聆訊持續了接近5個小時後，鄭中基出法庭接受媒體訪問，當被追問案件是否已經完結時，鄭中基稱未完結，而鄭東漢則無奈稱出庭皆因被「拖落水」。談到前新抱余思敏要資產抑或現金，鄭東漢指未有談及此事；當日余思敏亦被發現現身法庭樓層，雙方離婚官司打足一年未完。

鄭中基現身電影《超風》特別場。（小紅書）

鄭中基氣色極佳！（小紅書）

鄭中基近來積極復出。（小紅書）

鄭中基支持香港電影。（小紅書）

鄭中基簽名。（小紅書）

鄭中基笑容滿面。（小紅書）