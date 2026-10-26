陳康堤獲網民力撐　怒轟黃澤林與譚旻萱拍拖先飛陳康堤

22歲的「香港網球一哥」黃澤林與陳奕迅女兒陳康堤早前驚爆分手後，日前又被網民目擊在球場邊與25歲「籃球女神」譚旻萱親暱互攬，引起網民熱議。二人的互動畫面曝光後，網民極其關注二人「無縫接軌」，但目前未有確實資料證明。

兩人親密擁抱。（小紅書截圖）

康堤曾在IG高調放閃！（IG截圖)

雙方證實和平分手 網民翻IG疑「無縫接軌」

黃澤林於上星期在JFFT直播中宣布已恢復單身，並稱會專注網球事業。陳康堤則於日前（24日）出席活動時首度確認分手，表示雙方在有共識下分開。至於陳奕迅早前公開獻唱《要還》，亦被外界解讀為支持女兒，惟箇中意思未獲證實。有網民翻查社交平台紀錄，指黃澤林早於9月10日已開始讚好譚旻萱的帖文，因而猜測兩人是否早已相熟，甚至質疑他無縫接軌。不過，單憑讚好紀錄及親密互動，並不足以確認拍拖時間或涉及出軌。

陳康堤首認與黃澤林分手！

現年25歲的譚旻萱擁有中、俄、加混血血統，身高177厘米，出道時被封為港版朴敏英。她曾因體重達170磅遭嘲笑，後靠籃球及跳舞成功減磅，成為籃球女神。Mandy憑參演Dear Jane及呂爵安的MV打響名堂，其後加入女團Me&，早前在賀歲片《夜王》的演出亦獲好評。感情方面，她於2023年底曾被拍到與導演Christopher拍拖，更一度視對方為結婚對象。如今傳出她與黃澤林熱戀，惹來網民關注，更有網民好奇譚旻萱是否同樣「無縫接軌」。

譚旻萱Mandy透過運動減肥。（ig@tmh_xd）

譚旻萱Mandy愈大愈靚。（ig@tmh_xd）

感情生活備受關注

黃澤林過往亦曾與黃淑蔓傳出緋聞，二人去年10月被目擊同行，女方其後曾向他請教球技。隨着今次互攬畫面流出，他的感情生活再成焦點，惟新戀情及相關揣測仍有待當事人回應。

有網民翻出時序，指黃澤林「9月10日開始點讚女方IG post，無縫了」。（微博圖片）

黃淑蔓都曾與黃澤林傳緋聞。(youtube截圖)

網民群起聲討轟渣男 齊撐陳康堤受委屈

但今次爆出黃澤林與譚旻萱的戀情，不少網民都在網上留言罵他：「黃澤林X街 撐佢嗰啲都一樣係X街... 祝撐佢嗰啲都俾人無縫接軌/被帽，康堤唱歌難聽啫但唔係被帽嘅原因呀嘛。外貌身形都係正常女仔一個 唔洗狂踩…無縫接軌都撐 真係價值觀崩壞盈」、「今鋪唔撐澤仔，擺明同咗Mandy一齊先 散啦，XX康提做乜，又話佢唔靚 唱歌唔好聽，關唱歌乜X嘢事」、「前兩日康提做訪問勁X委屈就知咩事啦，個個網民話 識揀都揀Mandy 驗腦啦」、「講真 今鋪我撐康堤，一睇黃澤林個款就知佢渣到X街。」