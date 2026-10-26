張智霖痛失摯友開騷淚崩　與郭富城沈嘉偉被袁詠儀封「四條廢柴」

張智霖（Chilam）在TVB台慶劇《璀璨之城》中挑戰暗黑角色，更與陳瀅、陳曉華與張曦雯等多位花旦有火辣調情戲碼，隨即成為外界焦點。昨日（25日）劇集演員們現身宣傳，Chilam缺席原來是忙於在內地舉行巡迴演唱會。日前他人在佛山開騷時，提到摯友離世，在台上罕見情緒崩潰，更忍不住落淚。

張智霖（Chilam）在TVB台慶劇《璀璨之城》中挑戰暗黑角色，更與陳瀅、陳曉華與張曦雯等多位花旦有火辣調情戲碼，隨即成為外界焦點。（劇照）

張智霖袁詠儀好友離世台上台下淚崩

張智霖在演唱會上感觸表示要將《十年人事》送給一位好友，一度哽咽說：「因為佢啱啱離開咗我，我一個朋友，一個好好嘅朋友Lawrence，我哋係幾十年打麻雀嘅一個好朋友，我以後都要三缺一......」見老公痛失兄弟受沉重打擊，袁詠儀亦在台下忍不住落淚，令全場觀眾大叫安慰張智霖。

張智霖在佛山開騷時，提到摯友離世。（小紅書）

Chilam感觸表示要將《十年人事》送給離世的好友Lawrence。（小紅書）

見老公痛失兄弟受沉重打擊，袁詠儀亦在台下忍不住落淚。（小紅書）

袁詠儀在台下爆喊。（小紅書）

袁詠儀曾幽默封張智霖好兄弟為「四條廢柴」

張智霖與郭富城、邱淑貞富商丈夫沈嘉偉與及律師好友Lawrence識於微時，數十年來兄弟情深厚，私底下總是形影不離，四人手足之情早已超越血緣。袁詠儀曾在節目《天下第一Friend》中幽默形容四人為「四條廢柴」，更笑指：「佢哋就係好廢囉，佢哋嘅事業當然非常成功，但係玩起上嚟就係好廢。」袁詠儀還大爆四人相聚打麻將，而且見得非常頻密。

張智霖與郭富城、邱淑貞富商丈夫沈嘉偉與及律師好友Lawrence（右二）識於微時，數十年來兄弟情深厚。（小紅書）

張智霖與兄弟太老友 袁詠儀曾自覺似「第三者」

至於為何袁詠儀一直沒有阻止四人相聚，她曾解釋老公與兄弟們並非花天酒地，更爆出沈嘉偉試過玩到三叉神經發炎才回家，當時四人打牌打了很多天，捱了好幾晚通宵。另外，袁詠儀早年曾呷醋笑稱老公跟兄弟總是黏在一起，見面頻密次數多得讓她自覺似「第三者」。