你的保安李寶安｜驚現仙氣女神！　「陳小姐」起底原來係女團成員

HOY近日播出全新處境喜劇《你的保安李寶安》，除了有「HOY一哥一姐」李尚正及盧頌恩（妹頭）坐鎮外，劇中飾演住戶「陳小姐」的劉綺婷（Yanny）亦引起不少觀眾關注。這位自帶甜美氣質的女神其實大有來頭，今天就帶大家認識一下這位新生代偶像！

劉綺婷（Yanny）飾演「陳小姐」。（HOY截圖）

好有仙氣呀！（HOY截圖）

《全民造星IV》嶄露頭角，組團 Lolly Talk 爆紅

現年28歲的劉綺婷（Yanny）自小學習舞蹈，在中學時期已是啦啦隊隊長，擅長爵士放克舞（Jazz Funk）及甩手舞（Waacking）。入行前，她曾從事舞蹈員、舞蹈導師及模特兒等工作，更曾在2021年參演ViuTV神劇《大叔的愛》。

Yanny正式踏入大眾視野的契機，是2021年參加ViuTV大型選秀節目《全民造星IV》。雖然當時她在96強遺憾止步，但她憑藉出眾的舞蹈實力與甜美外表累積了高人氣。比賽結束後，她與另外7位參賽者自組獨立女團 Lolly Talk 正式出道，並成為團內的「主舞」及「門面擔當」，深受粉絲喜愛。

Yanny參加2021年參加ViuTV大型選秀節目《全民造星IV》。（節目截圖）

表演項目係跳舞。（節目截圖）

推出個人寫真、進軍電視圈

來到2026年，隨着Lolly Talk回復自由身，Yanny的個人發展亦迎來大突破。Yanny於今年6月推出了首本個人寫真集《27.5°C的幸福》，銷情理想，更在朗豪坊舉行了盛大的簽書會，展現超強人氣。

女團 Lolly Talk 成員之一Yanny劉綺婷，於「520」這個充滿愛的日子，驚喜宣佈推出首本個人寫真集《27.5°C的幸福》。（宣傳提供）

今次寫集真一共推出三款套裝，自開放網上預售以來，反應熱烈，限量套裝掀起搶購熱潮！（宣傳提供）

寫真集三個set價錢由低至高分別是$520的「520幸福SET」、$1,880「27.5°C的幸福SET」以$2,750「特別珍藏紀念版 27.5°C的幸福SET」。（IG@yannyhaha）

今年7月，她正式參與HOY處境喜劇《你的保安李寶安》的拍攝。該劇作為電影《死屍死時四十四》的外傳，劇情圍繞高級屋苑「臨海峰」保安與住客的爆笑趣事。Yanny在劇中飾演「陳小姐」一角，大派仙氣，成功入屋。

Yanny大派仙氣，成功入屋。（HOY截圖）

除了幕前演出，Yanny亦在今年7月與昔日戰友曾美欣（MeiMei）、陳紀澄（Tania）及郭曉妍（Ah Yo）共同創立了全新YouTube頻道「攞嚟Talk (MYYT)」，繼續在網絡平台跟粉絲見面。

Yanny說：「2026新挑戰！由二月開始有諗法，想影一啲日系，自然生活感嘅相。」（IG@yannyhaha）