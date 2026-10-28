洪金寶一家現身杭州古鎮被捕獲　61歲高麗虹激罕出鏡氣質超班

現年74歲的影壇武打巨星「大哥大」洪金寶，近年減產過着悠閒半退休生活，閒時常與家人四處旅遊散心。日前有網民在小紅書曬出多張合照，透露洪金寶一家到訪浙江杭州桐廬的深澳古鎮遊覽，同行更包括愛妻高麗虹、大仔洪天明以及次子洪天祥（Jimmy），三代同遊陣容龐大。當中向來低調、甚少在鏡頭前露面的港姐冠軍高麗虹罕有大方合照，其凍齡美貌隨即掀起網民熱烈討論。

洪金寶身穿中式唐裝現身杭州古鎮，滿頭銀髮依然精神奕奕，氣色紅潤。（小紅書照片）

洪金寶滿頭白髮精神奕奕 洪天明洪天祥親民合照

照片可見，大哥大洪金寶身穿灰色中式唐裝衫配條紋長褲，腳踏黑色布鞋，一頭銀白短髮梳理得一絲不苟。坐在梳化上的他面色紅潤、精神矍鑠，雙手自然垂放，霸氣中流露慈祥，狀態相當不俗。

同行的大仔洪天明與次子洪天祥亦大方答允網民合照，二人打扮休閒隨性。洪天明身穿全黑俐落西裝，身形高大筆挺，保養得宜；而戴上黑色棒球帽、身穿防風外套的洪天祥則展露燦爛笑容，更豎起拇指對鏡頭微笑，態度非常親民，兩兄弟外貌亦神似父親。

洪天明一身型格黑西裝隨行，高大帥氣遺傳父親星味。（小紅書照片）

次子洪天祥頭戴鴨舌帽打扮率性。（小紅書照片）

前港姐冠軍高麗虹罕露面 淡妝出鏡優雅凍齡

最令網民驚喜的，莫過於洪金寶太太高麗虹的罕見現身。高麗虹是1984年香港小姐冠軍兼最上鏡小姐，婚後淡出幕前相夫教子，向來作風極為低調。

前港姐冠軍高麗虹罕有合照，淡妝出鏡皮膚緊緻，凍齡美貌驚艷網民。（小紅書照片）

照片中，高麗虹身穿鮮艷青綠色戶外防風外套配牛仔褲，脖子圍上花紋絲巾保暖，打扮樸素得體。即便在原相機鏡頭下近乎素顏，高麗虹五官依然深邃立體，混血輪廓分明，皮膚緊緻飽滿，氣色極佳。面對鏡頭她展現溫婉微笑，渾身散發優雅高貴氣質，絲毫看不出已年近花甲，引得一眾網民大讚：「大哥大好福氣」、「高麗虹真是一點都沒老」、「氣質真的是骨子裏散發出來的」。

高麗虹罕有陪同洪金寶出席公開活動。（梁碧玲 攝）

今晚捧場的嘉賓有洪金寶及太太高麗虹。（官方提供圖片）

高麗虹身材Fit爆明艷照人。（葉志明攝）

賈思樂與洪金寶、高麗虹合照。