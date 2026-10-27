《三代同糖》監製羅永賢談處境劇大戰　收視平常心面對：不爭一日

無綫（TVB）皇牌處境劇《愛．回家之三代同糖》昨日（10月26日）正面對撼HOYTV全新處處境劇《你的保安李保安》。今日（10月27日）HOYTV宣布收視成績，最高收視衝上9.4點，而HOY採取跨平台策略，於YouTube一口氣上架四集供觀眾欣賞，短時間已累積高達32萬次點擊。《三代同糖》監製羅永賢今日與車婉婉、樊亦敏等戲中演員現身將軍澳巡遊，為劇集造勢。談到友台收視成績斐然，羅永賢坦言剛剛收到消息，「呢個消息我都係啱啱喺同事口中聽到，我哋一路都係做好自己。」羅永賢以平常心面對，「做好每日自己工作、度好自己嘅劇本，演員拍好佢哋嘅戲，咁就Ok啦！」

羅永賢平常心面對電視劇大戰。（盧振輝 攝）

羅永賢談處境劇大戰：不爭一日

面臨友台新劇挑戰，羅永賢認為不需刻意想對策，以「做好件事」為原則，他說：「我哋拍Sitcom每日度觀眾鍾意嘅嘢，自然會好。同埋我哋個劇唔係做一日，係做一個月、一年、甚至做一千集、二千集，所以不爭一日，我哋會做好佢！」談到《三代同糖》收視，羅永賢稱因外出工作，暫未收到最新消息。問到會否邀請舊有班底加入新處境劇，羅永賢指有適合的會考慮邀請。而昨日《東張西望》延長播映了兩至三分鐘，有觀眾揣測疑為TVB應對HOTV新劇策略，羅永賢透露此為節目部安排，故他不清楚詳情，「節目部有自己安排，同製作部分得好清楚。」

羅永賢認為處境劇「不爭一日」。（盧振輝 攝）

《開心速遞》完結疑因舊有班底人工高？ 羅永賢：咁樣講唔公道

「豹哥」單立文近日接受雷頌德訪問，談到上一輯《愛·回家之開心速遞》完結別有原因，雷頌德留言指為舊有班底人工較高。羅永賢稱沒有留意訪問，故不作評論，但問到是否舊有班底整體人工較高時，羅永賢認為《開心速遞》有幾百個演員，每人薪酬不一，「咁樣講係唔公道。」

羅永賢透露還未知吳若希歸期，近日有報道指吳若希離開劇集後網絡聲量有所下滑，羅永賢不以為然，直言上星期收視令人鼓舞；他又認為劇集不會因一位演員而有所影響，最重要是劇集質素高。