蔡卓妍曾被臨時加戲大壓力生風癩　要合情理：唔會煮緊麵除衫㗎嘛

蔡卓妍（阿Sa）今日（27日）以「形象大使」身分，到灣仔出席「莎莎婦女銀袋日 2026」記者會。一身粉紅造型的阿Sa，大露小蠻腰，狀態大勇。阿Sa接受訪問時，透露活動當日將與好友關智斌（Kenny）一同出席，非常期待對方當日的穿搭：「我都真係幾期待見到一整條粉紅色嘅Kenny！同埋唔知佢會唔會帶帽呢？好期待！不過佢咁靚仔，著咩都靚嘅啦，成個阿Ken（芭比娃娃）咁啊。」

蔡卓妍（阿Sa）以「形象大使」身分，到灣仔出席「莎莎婦女銀袋日 2026」記者會。（葉志明 攝）

爆關智斌穿搭風格轉變

阿Sa指Kenny近年穿搭有道，大讚：「佢以前真係冇咁多顏色嘅，尤其呢一、兩年，我發現『哇！點解你屋企有咁多顏色嘅衫嘅？』同埋佢係好鍾意襯衫嘅，即係佢不知點解有一啲核突啡色呢，唔知點解佢又會襯到一對核突啡色鞋。點解可以屋企有咁多顏色嘅嘢？好犀利呀佢！」

大會預告當日關智斌都會一同出席。（葉志明 攝）

與老公買波「小賭怡情」

問到老公當日會否陪同出席？阿Sa 笑言：「應該唔會呀！費事畀記者朋友喺度影住，好尷尬嘅大佬！同埋可能佢會好周身唔自然。（可能佢想呢？）我諗下啦。」阿Sa透露兩公婆都會小賭怡情，如之前世界盃都有一齊「買下波」，各有贏的時候，不會意見不合鬧交。

蔡卓妍表示與老公林俊賢平時都會小賭怡情。（IG@蔡卓妍）

為「Sidetrack」演唱會歌詞苦惱

談到Sidetrack演唱會的準備進度，阿Sa表示賀歲片的拍攝部分已經完成，目前正集中精力演唱會排練，大爆錄音時與阿嬌（鍾欣潼）及音樂總監在對歌時遇到的爆笑困難：「阿嬌啱啱返嚟，我哋都做咗幾日演唱會嘅宣傳。我哋終於都對晒啲歌啦，因為有一啲歌真係實在太舊，要搵返嗰啲歌詞都有啲難，同埋發現原來都有好多歌詞係寫錯嘅！所以我同阿嬌，仲有音樂總監，我哋三個人六隻耳仔一齊喺度聽。但係有啲歌，以前特別係我，好多懶音嘛，我聽嚟聽去都聽唔到呢個究竟係咩字，差啲打去畀啲填詞人呀！」

阿Sa直言同阿嬌為「Sidetrack」演唱會歌詞苦惱，並預告會有跳舞環節，希望帶給歌迷驚喜。（葉志明 攝）

被問到有沒有哪一首歌是聽完之後完全忘記自己曾經推出過的？阿Sa坦言：「有呀！因為有睇啲粉絲嘅post嘛，佢哋寫有啲歌好想我哋唱，跟住我同阿嬌都搲爆頭：『究竟呢首係咩歌？』跟住搵返嚟聽先知：『哦！係呢首！』」

雙重飛債纏身

至於演唱會門票，阿Sa直呼「飛債」讓她極度頭痛：「我啲飛債係一波未平，一波又起啦，即係我自己嗰啲都未處理得點，跟住容祖兒嗰個又嚟了。因為其實我之前已經同我所有嘅親戚朋友同埋好朋友講晒：『其他公司我而家一律唔會幫任何人買，因為實在太煩，呢個世界最煩嘅事就係買飛！』跟住大家今次因為冇計啦，阿祖係自己公司，跟住啲friend而家聲大夾惡，『你自己公司嗰喎！』我話：『我夠知囉！』我而家已經爭取幾百張，但我都係唔可以guarantee（保證），我寫就寫低咗先，但係冇飛我都冇辦法。Twins嗰啲我就叫佢哋一律搵我助手。」

阿Sa直言現時周身飛債。（葉志明 攝）

阿Sa更抱怨有些朋友平時不聯絡，一發訊息就是求票：「從來同佢個chat呢，係乜都冇講過嘅，淨係『Hello』跟住就係『買飛買飛買飛買飛買飛』，實在太冇禮貌囉我覺得！所以我直接唔理會。」

為個唱積極收身

為以最佳狀態迎戰12月演唱會，阿Sa拍完戲後便火速展開收身計劃。記者讚她身材變瘦，阿Sa開心回應：「因為12月就要演唱會嘛，都盡力嘅啦！（露腰展示成果？）腰一係露一係唔露嘅啦，好正常嘛！我覺得依家個年代，『靚』係冇一個標準嘅囉，即係唔係話你好瘦就會靚，或者肥就唔靚。咁我覺得最緊要係健康囉！我自己我都唔係話要追求好瘦，我只不過係想希望練返一啲線條囉，因為我依家嘅手臂確實係冇乜線條嘅，你見我都要遮一遮。我希望練返有啲線條，咁我到時演唱會我就可以著多啲唔同類型嘅衫囉。」

阿Sa為個唱積極keep fit，老公當然擔任私人教練。（葉志明 攝）

阿Sa更透露目前正在進行鍛鍊，由教練老公親自監督日程：「一拍完戲就冇藉口啦！（老公會唔會都錫住妳？）冇喎。健身嗰陣佢就係我教練。（敢唔敢鬧你？）我都係一個好認真嘅人嚟嘅，我又唔係Hea住嗰啲嚟嘅。佢專業之餘，我都專業嘅！（使唔使加操？）要啊？佢已經Mark晒我啲期啦，直頭有一日食完飯捉住我：『嗯，我哋依家要Mark期！』我話：『下？咁認真？』佢話『係！』而家一個禮拜操幾日囉。」

拍戲大尺度事前必定要講清楚

此外，談及TVB台慶劇《璀璨之城》中女演員的大尺度性感演出引起熱議，甚至爆出張曦雯（Kelly）拍攝時被臨場加戲「剝剩底褲」。阿Sa被問到過往拍戲有否遇到臨時被要求加「大尺度」戲份時，斬釘截鐵地表示，大尺度戲份必須事先溝通得一清二楚：「如果係呢啲大尺度嘅戲份，基本上一早已經要傾清楚晒囉！無論係導演同我啦，佢哋其實都要同我公司過五關斬唔知多少將。我就冇發生過大尺度嘅戲要臨時加囉，你都要啱個劇情㗎嘛，你唔係話無啦啦煮煮下公仔麵跟住除衫咁樣嘛！咁係make sense嘛係咪先？」

阿Sa直言拍戲大尺度事前必定要講清楚。（葉志明 攝）

雖然沒有臨時加過性感戲，但阿Sa透露試過被臨時要求拍高危動作場面：「我有試過去到現場先同我講：『喂，你今日要跳海喎！』然後畀件Dry suit我；又試過『你今日要跳樓喎！』我話：『下？我畏高喎！』係呀，好刺激㗎！（最後頂硬上？）因為個劇情係需要嘛，你都要嘅啦。所以我拍嗰套戲我係出咗一年半風癩，太過大壓力啦！」

阿Sa補充，若在現場遇到不舒服或不合理的範疇，絕對會說「不」：「如果我唔舒服我一定會即刻 Say No囉！就算我唔 Say，我諗我助手應該都出咗嚟阻止呢件事發生。如果對方堅持嘅，咁我諗我都要打畀經理人嘅啦。」

遇到不舒服一定要「Say No」。（葉志明 攝）

爸爸慶生驚喜變「驚嚇」

談到剛過去的Sa爸生日，阿Sa特別為爸爸準備了金咪蛋糕慶祝，並親自到場賀壽。阿Sa笑稱：「嗰日都幾高興嘅，不過我阿爸就呃我囉！佢本身同我講話同『屋企人』慶祝，點知我去到只係見到得幾個屋企人，跟住全部都係佢啲friend！同埋佢另外個friend嘅生日，所以係再加埋佢另外個friend嘅屋企人，同埋佢哋啲friend！我屋企人嗰邊得我啦、我姑媽、我阿嫲同埋我表姐囉。佢本身係同我講係同屋企人嘛，好彩我嗰日有化妝咋！算啦，我慣咗啦。我都已經同佢再三講多次：『喂，其實你可以話畀我聽咁嘛，畀個心理準備我呀，唔洗咁樣嚇我嘛！』」

阿Sa笑指爸爸生日，驚喜變驚嚇，十分好笑。（葉志明 攝）

雖然過程鬧出笑料，但阿Sa表示爸爸看到金咪蛋糕時非常開心，蛋糕造型與爸爸簡直一模一樣。問到自己生日會希望收到什麼樣的蛋糕時，阿Sa笑言自己要求很簡單：「我唔洗嘅啦，我其實我好簡單嘅啫，你買個莎莉蛋糕畀我我都 OK 嘅！（要Keep Fit？）因為我本身我都唔係食好多嘅，講真一個蛋糕咁多人分，你每人切都係切得嗰一片嘅啫嘛，咁嗰啲都 OK，行兩步就冇咗啦！」今年是婚後第一個生日，阿Sa期待收到老公驚喜，「佢巨蟹座，OK的。」