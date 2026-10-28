范冰冰罕談2018年稅務風波低谷　親自出面3個月KO逾百代言糾紛

45歲內地女星范冰冰2018年因捲入「陰陽合同」逃稅風波遭到內地演藝圈全面封殺，演藝事業一夜之間跌落谷底。近年她轉戰海外市場，頻頻現身國際影展及時裝週，力求東山再起。近日，有內地網民在小紅書等社交平台轉載范冰冰受訪內容，她罕有重提當年深陷風波後的黑暗低谷期，更自爆在短短三個月內親自出面解決了上百個商業代言糾紛，其強大的抗壓能力與魄力再度掀起網民熱議。

范冰冰近日在受訪時罕見提及2018年陷入人生低谷時的心路歷程。（小紅書截圖）

一夜跌落神壇面臨巨額索償 親自逐一對接品牌

當年范冰冰作為內地頂流一線女星，手握逾百個國內外知名品牌的商業代言。風波爆發後，品牌商紛紛割席，甚至面臨排山倒海的違約索償與法律糾紛。面對人生最大的危機，范冰冰透露當時並未逃避，而是選擇親自站到前線，在短短三個月的時間內，挨個與上百家合作方溝通、調解，妥善解決所有代言合約問題，展現出驚人的危機處理能力。

當年范冰冰手握逾百個頂級商業代言，風波爆發後一度面臨鋪天蓋地的解約與索償。（小紅書截圖）

她講道：「對我來說是一個很大的歷練，我那時候等於自己帶著我的團隊，跟每一個廣告客戶溝通，到底怎麼樣去解決這個問題，延期也好、賠款也好、置換也好、替換也好，我大概用了三、四個月解決了所有問題，這100多個客戶，還不是只有國產品牌，還有很多奢侈品品牌，到現在為止還保持一個非常好朋友的關係，他們覺得我這個人蠻真誠的。來不及給你時間痛苦，因為你馬上就要面對要怎麼解決，我覺得真誠是必殺技，很多東西你原本會覺得很困難，很解決不了的東西，其實都能慢慢的去化解到。」

范冰冰透露在風波初期，自己親自出面在短短3個月內逐一處理完上百個代言糾紛。（小紅書截圖）

最後一百多家，只有一家起訴！（小紅書截圖）

展現「范爺」強大心理素質 網民讚有擔當

不少網民看到片段後紛紛感嘆，在承受高達數億元稅款懲罰與巨大社會輿論壓力的同時，還要在三個月內逐一擺平上百家品牌的巨額索賠，心理素質絕非一般人能比擬，紛紛留言力撐：「不愧是范爺，真有擔當」、「換作普通人早就崩潰了」、「這就是大女主的魄力」。

女強人！（截圖）