網上開戰？李力持激動回應田啟文話佢係「雙面人」：我頂你啊田雞

知名導演及演員李力持近日在個人節目《力持己見》中，公開激動回應昔日好拍檔田啟文（田雞）對他的評價。事緣早前田啟文在一個訪談節目中，指名道姓稱李力持是「雙面人」。對此，李力持在影片中手持摺扇，怒火中燒地隔空反擊：「我頂你啊田雞！你話我雙面人咪即係睇唔起我咯！」



片段劈頭第一句就係：「我頂你啊田雞！」（片段截圖）

李力持怒氣衝衝。（片段截圖）

細數經典綠葉角色 自封「六面人」

不過，條片一開頭睇落好有火藥味，其實只是李力持發揮幽默本色的搞笑回應。他在片中解釋，自己絕對不止是「雙面人」，因為他多年來在不同喜劇中客串過大量經典角色。影片中穿插了他過去在《大內密探零零發》飾演「鼻毛」、《國產凌凌漆》飾演「鐵腿水上飄」等電影畫面。李力持笑言自己花盡心機塑造如此多角色，田雞竟然只當他是雙面人，直言自己應該是「三面人、四面人、五面人」，更警告田雞以後起碼要稱呼他為「六面人」。

李力持話自己起碼係五面人。（片段截圖）

當然成條片只係搞笑。（片段截圖）

驚爆田雞黑歷史：打牌專扮水魚！

除了自我調侃，李力持更在影片中大爆田雞的「黑歷史」，呼籲大家千萬不要跟田啟文打麻雀。他笑指田雞平時靠外形讓人以為他是「水魚」，但一上到麻雀枱就會變身「雀聖」，專門「扮豬食老虎」，警告大家切勿上當。

李力持大爆田雞專門「扮豬食老虎」。（片段截圖）

田雞事後澄清：純屬節目效果

而關於這次「雙面人」風波，事後田啟文亦有再作澄清。他解釋當時在節目中的言論其實只是朋友間的玩笑與節目效果，並非真的在指責李力持的人格，足見這對昔日喜劇拍檔依然默契十足，百無禁忌。

重現李力持雙面嘴臉。（《一Pair傾》節目截圖）