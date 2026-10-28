藝人副業盤點｜馬貫東寵物美容愈搞愈大　翻版苟芸慧按摩店做兼職

香港娛樂圈正值寒冬時期，幕前演出機會驟減，藝人光環背後，要維持生計兼顧追夢，一點都不容易。日前，《香港01》大爆前港男翟威廉為經營其清酒生意放下身段，親力親為搬貨送貨，獲大批網民大讚「力不到不為財」。事實上，圈中不少藝人、包括資深綠葉及新一輩演員，紛紛開拓副業或兼任多職，有人把生意愈做愈大；有人則默默兼職打工，只為撐住夢想。



《香港01》讀者直擊前港男冠軍翟威廉現身港鐵站，毫無包袱親自拉手推車送貨。（01讀者提供）

親力親為。（01讀者提供）

前八料港男冠軍淪為「送貨步兵」 翟威廉大方解畫講離巢近況

1.劉穎鏇（Tiffany）——自創服裝品牌 親自做「生招牌」

現年29歲的TVB力捧花旦劉穎鏇，擁有亮麗樣貌、高䠷身材，以及親切的性格，向來甚有觀眾緣。早兩年劇接劇的劉穎鏇，隨著TVB劇量大減，其拍劇機會也相對減少。除了早前拍畢的文偉鴻監製新劇外，她已沒有存貨；與其坐以待斃等劇到，不如靠自己出一分力。劉穎鏇年初開設個人服裝品牌，更親自擔任「生招牌」拍攝宣傳照吸客，為自己事業開拓多一個選擇，果然美貌與智慧並重。

劉穎鏇是近年甚有觀眾緣的TVB花旦。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇自創服裝品牌，親自做「生招牌」。（IG@itstiffanylau）

2. 馬貫東——寵物美容愈做愈大 內地開辦美容學校

同樣升呢做老闆的，還有現年39歲的無綫力捧小生馬貫東。身為愛貓之人的他，利用劇集空檔考取證書學習寵物美容，將興趣轉化為副業。除了演藝事業，他投資的寵物美容生意亦經營得有聲有色。馬貫東早前透露目前已有兩家分店，業務發展順利且有盈利，現正積極籌備開辦第三家分店。此外，馬貫東與拍檔更於今年初在珠海開設寵物美容培訓學校，逐步擴大其「寵物美容王國」。

馬貫東非常喜歡小動物。（IG@maboboma）

周嘉洛、郭晉安、陳煒、向海嵐及江美儀等圈中好友，都係馬貫東的「熟客仔」。（IG@maboboma）

3.李爾晨（Kyle）——早年投資健身室 安定後顧無憂追夢

現在34歲的李爾晨最近憑《女神配對計劃2》知名度大增，運動員出身的他，早於2021年已投資健身室，成功將興趣變為個人事業。這個副業不但為李爾晨帶來穩定收入，有能力給家人家用，更令他可以無後顧之憂地在演藝圈拼搏。李爾晨曾透露演藝路上一度感到迷茫，家人甚至勸過他「既然賺不到錢不如不要做」，但他憑著一股固執與堅持，一直撐到現在。

現在34歲的李爾晨最近憑《女神配對計劃2》知名度大增。（IG@kyleleeyisun）

李爾晨早年投資健身室，讓自己有穩定收，無憂追夢（IG@kyleleeyisun）

4.方智弘（Oscar）—— 洗冷氣做正職撐追夢

同樣憑《女神配對計劃2》彈起的，還有26歲的混血冷氣技工方智弘。方智弘曾參加《全民造星V》，但在首輪被淘汰；其後雖然組成男團「OneUp」，可惜發展未如預期。現實的演藝收入難移維持生活，即使現時人氣急升，方智弘依然堅持以洗冷氣為正職支撐經濟，繼續其追夢旅程。

方智弘憑參加戀綜《女神配對計劃2》入屋。（IG@chiwangfong）

方智弘至今仍有上門幫人清洗冷氣。（IG@chiwangfon）

5.黃文標——對演戲熱情從未熄滅 堅持兼職除甲醛

有人捱出頭，亦有人多年來都是浮浮游游。資深綠葉黃文標，當年憑《尋秦記》中「滕翼」一角深入民心。曾效力TVB逾20年的他，於2012年離巢後，雖然仍有戲癮，但為生計兼職做魚檔司機，其後協助已故好友游颷兼職除甲醛服務，游飆離世後，他接手打理對方留下的公司。近年，黃文標不幸患上柏金遜症，但他依然堅持同時兼顧演藝與除甲醛業務，可見他對演藝事業的一團火從未熄滅。

黃文標早前確診患上柏金遜症，需長期服藥控制病情。（資料圖片）

游飆離世後，黃文標接手打理好友留下的除甲醛公司。（黃文標Facebook圖片）

6.楊證樺——經營安保公司 獲封「啟德隊長」

至於另一位資深綠葉、現年51歲的楊證樺，除了幕演出，商業頭腦亦相當強大。近年不但在電視機前見到其身影，更成立了專業安保公司，包攬多個在啟德體育園舉行的大型演唱會及國際體育賽事的安保工作，加上他盡職盡責又親切，因而被封「啟德隊長」；此外，楊證樺也曾與前中國女排國家隊主攻手孫玥開辦排球學院，副業愈撈愈掂，同時他亦鼓勵後輩，多做兼職或生意，總比Hea等好。

51歲的楊證樺，除了幕演出，商業頭腦亦相當強大。(盧振輝 攝)

成立了安保公司的楊證樺，更包攬多個在啟德體育員舉行的大型演唱會及國際體育賽事的安保工作，加上盡職盡責又親切，因而被封「啟德隊長」。（資料圖片）

7.陳蒨葶——《中聲2》簽約後工作量未如預期 兼任地產代理及歌唱導師

另外，不少新一輩藝人，仍在現實與夢想之間艱苦掙扎。憑《中年好聲音2》成功簽約TVB的陳蒨葶，早前透露，即使已成為無綫藝人，但由於市道影響，幕前工作量未如預期，今年至今僅獲安排三個演出工作，單靠TVB的收入難以應付生活開支，因此必須同時兼顧地產代理及歌唱導師兩份兼職，甚至需要動用儲蓄，平日亦要極力節儉省錢，才能維持日常生活。不過她強調，自己不會放棄演藝事業，會繼續努力撐下去。

《中聲2》陳蒨葶早前受訪時，坦言簽約後工作量未如預期。（葉志明 攝）

陳蒨葶透露現在同時兼顧地產代理及歌唱導師兩份兼職。（IG@sinting_yt1030）

8. 吳文懿——做按摩店接待員 坦言方便配合拍劇通告

在劇集《正義女神》中飾演「棄嬰媽媽」，有「翻版苟芸慧」稱號的吳文懿，畢業於2022年第32期無綫電視（TVB）藝員訓練班，對演戲抱有極大熱忱。對於新人來說，單靠TVB份糧難以維持生活，吳文懿坦言自己有做兼職幫補，一邊在按摩店任職、一邊做TVB藝人：「好彩我有個朋友肯畀我返佢間舖頭，按摩店嘅接待員。佢話冇乜嘢做就可以返去。（會不會有客人叫你落場按摩？）冇㗎，因為我返佢份工，個樣都幾kam，素顏戴眼鏡，都冇人留意到我。」她直言如果在外面打工，很難預先給出兩星期更表。言語間道出新人兼顧打工與等通告的無奈與艱辛。

吳文懿曾在《正義女神》中飾演「棄嬰媽媽」。（IG@manyi_ng）

吳文懿有「翻版苟芸慧」稱號。（IG@manyi_ng）

9.譚澔天——兼職揸巴士維持生計 「斜槓」帶來安全感

香港電台兒童節目《BobieLand》主持「澔天哥哥」譚澔天，早前在小紅書拍片分享自己的雙重身分，透露自己除擔任主持、演員及司儀工作外，私下更是一名兼職巴士司機。他坦言香港幕前工作機會不穩定，斜槓揸巴士能提供穩定收入，讓自己可以無後顧之憂繼續追逐演藝夢。譚澔天表示未來會繼續保持這份熱誠，一邊做好車長本分，一邊在幕前的各個角色中全力以赴。

譚澔天是香港電台兒童節目《BobieLand》主持。（IG@616atm）

譚澔天兼職揸巴士維持生計。（小紅書截圖）

10.彭翔翎——結束9年演員生涯 轉行揸的士日賺$2000

有人選擇堅持，當然也有不少人最後只能向現實低頭，無奈轉身。33歲的彭翔翎早前正式宣布離巢，結束長達9年的演員生涯，一直以來熱愛演戲的她，曾因在靈異節目《直播靈接觸》扮演「紅衣女鬼」而備受關注。目前她已轉行成為全職的士司機，有時更會雙管齊下同時接街客及Uber訂單以增加客源，直認扣除車租等成本後，日賺高達2,000元。她坦言：「一定係比演員會生活得到，演員係比較艱辛嘅。」，現時的收入還終能讓她有餘錢「買衫扮靚」。

33歲的彭翔翎早前正式宣布離巢，結束長達9年的演員生涯。（IG@pang0ooooo）