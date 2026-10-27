你的保安李寶安｜對白出色引極大回響　宣萱親自回應變古天樂女友

HOY劇集《你的保安李寶安》昨日播出的首集已經引起不少網民熱烈討論，尤其劇中兩位「保安」李尚正（飾李寶安）與曾睿智（飾邱副隊長）的對手戲中，出現了一句極具笑點的對白：「古天樂女朋友也變宣萱」。這張充滿話題性的劇集截圖迅速在網絡上瘋傳，有網民將其分享到社交平台，並配文笑指：「唔知本人睇到嘅反應係咩」。

對白有一句「古天樂女朋友也變宣萱」。（劇集截圖）

宣萱親自現身幽默回應

沒想到這篇帖文竟然成功「召喚」本尊！宣萱的官方社交帳號（jessicahsuan_official）親自現身留言區回應，大方地留下了「😆🤪」兩個充滿喜感的表情符號，盡顯幽默本色。網民見狀紛紛爆笑，大讚宣萱貼地又玩得。

宣萱親自留言。（Threads截圖）

萬年緋聞再成網民焦點

其實，古天樂與宣萱這對相識多年的經典螢幕情侶，一直是觀眾心目中的「最佳CP」。兩人近年更屢次傳出緋聞，網上甚至一度瘋傳他們已經秘婚的謠言。雖然雙方過去已多次公開否認，古天樂更曾無奈澄清視對方為家人，強調彼此只是相識多年的好朋友，但粉絲們依然樂見這對金童玉女被「綑綁」在一起。這次劇集編劇巧妙地將兩人的萬年緋聞融入對白，加上宣萱毫不避忌的幽默回應，無疑再次成為網民茶餘飯後的話題。

古天樂與宣萱一直是觀眾心目中的「最佳CP」。（陳順禎 攝）