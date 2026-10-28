謝安琪張繼聰帶細女機場一家去旅行　真人一細節驚艷網民完勝老公

天后謝安琪（Kay）和張繼聰於2007年結婚，婚後育有一對仔女張瞻和張靖（Kakaball），張瞻18歲中學畢業後飛往澳洲讀大學，謝安琪張繼聰一家人更專程飛往當地送張瞻上學。日前又有人在香港機場見到謝安琪一家人買咖啡，一家人去旅行十分溫馨。

張繼聰與太太謝安琪（Kay），與大仔張瞻細女張靖，一家四口感情要好。（IG：@kaytse）

謝安琪同張繼聰吹海風拍拖。（IG@kaytse）

謝安琪張繼聰一家人帶細女飛大阪？

日前有網民在社交平台分享張繼聰謝安琪一家人合照。從照片可見，張繼聰謝安琪帶住細女，三人身處咖啡店等待咖啡出爐。謝安琪帶了一個白色手袋和白色行李箱，左手拿住一杯咖啡，細女Kakaball揹住一個可愛的粉紅色小熊背囊，乖乖站在父母中間，雖三人未露出正面，但從背影可見，Kakaball長高了不少。

謝安琪張繼聰結婚多年仍然出雙入對。（IG：@Kaytse）

張繼聰謝安琪結婚多年一直恩愛。（IG@kaytse）

發文網友激讚謝安琪皮膚好好，但因帶住細女不方便合照，「排隊買咖啡的時候就感覺前面的姐姐長得像謝安琪，拿好咖啡後坐下抬頭發現是張繼聰。緊接著三個人就坐在我旁邊……她帶著孩子不方便合影，但是姐姐皮膚真好啊 聰哥的還是一言難盡。」有人留言稱讚張繼聰一完成《人夫集團》舞台騷即陪家人去旅行，絕對是好老公好男人，「一做完show就陪老婆」、「好男人來的」。有人留言在飛往大阪的航班遇上他們，「剛好同一班機去大阪」。

謝安琪張繼聰一家人現身香港機場咖啡店。（小紅書）

細女kakaball揹住一個可愛小熊背囊，乖乖跟在父母旁。（小紅書）

發文網友稱讚謝安琪皮膚好。（小紅書）

謝安琪張繼聰一家人飛大阪？（小紅書）

張繼聰與太太謝安琪（Kay）大仔張瞻畢業照。（IG：@kaytse）

謝安琪一家人。（IG@kaytse）

謝安琪與女兒自拍。（IG@kaytse）

雖然謝安琪將邁入50歲，但她依然保養得宜。(IG@kaytse)

謝安琪貼地現身茶記食早餐。（IG/@kaytse）

謝安琪分享生活。（IG@kaytse）