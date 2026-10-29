鄭希怡重提甩褲意外　曾留嚴重陰影：出街見人微笑會覺得係笑緊我

鄭希怡（Yumiko）近日接受伍詠薇（伍姑娘）、李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室2》訪問，當中就大談2006年她在《歡樂滿東華》直播中，空中飛人「甩褲」事件的感受，她透露當時「唔知點算，好亂，淨係識得喊。」事後躲在家中不敢出門，幸好容祖兒、蔡卓妍都上門陪伴，什麼都沒說，就只是陪伴，令她感覺沒那麼孤單。不過事件後Yumiko都有陰影：「以前出街見到大家望住你Smile，你覺得打招呼，好Nice，嗰排之後我再出街有時見到其他人，你再同樣嘅表情，我會覺得係咪笑緊我。」幸好她用了幾個月終於走出陰霾，因為她知道自己沒有做錯任何事：「我冇怪過任何人，亦都唔應該怪自己。」

鄭希怡（Yumiko）近日接受伍詠薇（伍姑娘）、李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室2》訪問，當中就大談2006年她在《歡樂滿東華》直播中，空中飛人「甩褲」事件的感受，她透露當時「唔知點算，好亂，淨係識得喊。」事後躲在家中不敢出門。（YouTube@HOY媒體網絡）

空中飛人意外甩褲 憶當刻腦袋空白不敢起身

Yumiko當年為慈善參與《東華》空中飛人環節，由錢嘉樂、黃德斌拍住Yumiko、Amanda S及胡定欣表演，當黃德斌接住Yumiko後，要於半空「揈」給錢嘉樂，但錢嘉樂捉住Yumiko大腿後，不慎扯甩其褲子，令她春光乍洩。回顧這個時刻，Yumiko經歷不同情緒變化，第一反應是一片空白：「同埋嗰時我個頭喺下面，掉轉咗，我完全唔知發生咩事，但係就覺得有啲嘢發生咗，跟住就跌咗落去下面。佢掹住我隻腳，我應該揈過去捉住其他人，但係當時我知發生咗一啲事，佢放咗手，跟住我跌咗落個網。我唔知點算，我又知直播緊，但係又咁樣樣，我唔係好想起身，我唔知點面對呀當時。」

Yumiko指事發第一反應時一片空白：「我唔係好想起身，我唔知點面對呀當時。」（YouTube@HOY媒體網絡）

曾志偉當年要求慢鏡重播 伍詠薇不開名批：Bull shxt！

伍詠薇指自己當時有睇電視，的確覺得愕然，心想：「點解會咁㗎？」但又覺得Yumiko身形幾好，雖然她明白事情發生一定會尷尬，但其實表面看來只覺得是件One piece泳衣，絕對不會是「核突」。事後主持曾志偉說：「有冇得慢鏡睇多次？」伍姑娘就不開名說：「嗰啲都Bull shit嚟㗎！人哋咁尷尬一個細路女、後生女，一個唔關佢事嘅失誤……」問到Yumiko當時的感受，她說：「我唔知點算呀，好亂呀，淨係識得喊，當時。當時有喊，直接喊，仲要一見到公司啲同事就即刻喊，我話我要返屋企，我淨係知道我想返屋企。但係夜晚公司再叫咗我出去講幾句，交代返件事。」

（YouTube@HOY媒體網絡）

問到Yumiko當時的感受，她說：「我唔知點算呀，好亂呀，淨係識得喊，當時。當時有喊，直接喊，仲要一見到公司啲同事就即刻喊，我話我要返屋企，我淨係知道我想返屋企。（YouTube@HOY媒體網絡）

感謝阿Sa祖兒陪伴 事發後曾怕街上途人笑容是恥笑自己

Yumiko憶述，自己是在節目一個月前收到公司電話，說下個月她要表演空中飛人：「我話吓？你講多次？空中飛人？我細個到而家都未睇過三次，呢個唔係馬戲團先有嘅咩？我要去參加？佢話『係呀，練啦。』我話好啦，咁頂硬上。」兩位主持亦說：「唔係練咗就乜都得㗎嘛。」她坦言：「我嗰時以為乜都得㗎。」又講到自己練習時都著住同一套衫，但沒發生過任何事，所以都冇人意識到會有什麼問題，她剖白：「點知真係到咗現場呢個意外就發生咗。我其實……我有唔開心，我唔敢出街嗰排，樓下好多狗仔隊。（Brian：係hurt定尷尬？）都有，我知出面好多人講緊呢件事，我又出唔到街， 阿Sa、祖兒佢哋有嚟我屋企，其實佢哋咩都冇講，淨係陪我敷吓mask，陪我嘅啫，身邊有人陪呢個好緊要！冇傾過任何關於呢件事嘅嘢，但係我自己覺得真係爭好遠，同埋我嗰排……唔知呢自己可能唔識諗，以前出街見到大家望住你Smile，你覺得打招呼，好Nice；嗰排之後我再出街有時見到其他人，你再同樣嘅表情，我會覺得係咪笑緊我。」

事發後Yumiko躲在家中不敢出門，幸得阿Sa、祖兒上門陪伴：「我知出面好多人講緊呢件事，我又出唔到街， 阿Sa、祖兒佢哋有嚟我屋企，其實佢哋咩都冇講，淨係陪我敷吓mask，陪我嘅啫，身邊有人陪呢個好緊要！冇傾過任何關於呢件事嘅嘢，但係我自己覺得真係爭好遠」（IG@yumiko.chengy）

Yumiko又說，事後連出街見到人笑都覺得是恥笑自己：「自己可能唔識諗，以前出街見到大家望住你Smile，你覺得打招呼，好Nice；嗰排之後我再出街有時見到其他人，你再同樣嘅表情，我會覺得係咪笑緊我。」（YouTube@HOY媒體網絡）

花數月走出陰霾不再自責：我冇做錯就得

不過Yumiko很快就走出了這個陰霾，她說大概幾個月左右，表示：「我同自己講，我冇做錯，我做緊善事㗎喎，我籌到錢又幫到人，呢個係一個意外， That’s all，我冇怪誰。我冇怪過任何人，亦都唔應該怪自己，我覺得我冇做錯就得！」