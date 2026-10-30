曾志偉現身飯局有排場　疑似巨型保鑣跟實仲有專人幫手拉凳

現年73歲的曾志偉近期在事業上迎來了新轉變。今年1月4日，他在無綫電視（TVB）的頒獎禮上獲頒發新設立的「萬千光輝榮譽傳奇大獎」以表揚其多年來的貢獻，並於同日宣布卸任總經理（節目內容營運）一職。有關人事變動已於1月21日正式生效，其原有的日常行政職責已重新分配予公司其他高級行政人員。

曾志偉在《萬千星輝頒獎典禮2025》采訪時自言辭任5次先成功。（葉志明 攝）

不過，曾志偉並未因此離開TVB，而是轉任為新成立的諮詢委員會召集人。在新崗位上，他專責向董事局就新節目內容及策略方向提供建議，專注於探索新內容形式，並促進與外部內容合作夥伴的策略夥伴合作。

曾志偉重返TVB做咗唔少嘢。（葉志明攝）

巨型保鑣傍實 專人服侍拉凳就座

近日網上流傳一段曾志偉出席飯局的短片，場面極具派頭。從片段可見，曾志偉步入宴會廳走向大圓枱時，身後有一名身材高大、穿著黑色西裝的男子全程緊隨其後，疑似是為他護航的保鑣。當曾志偉行到座位前準備就座時，亦專程幫他拉開椅子。隨後曾志偉面帶笑容地坐下，身邊亦有多人圍繞，排場十足。旁邊另一位身穿黃色西裝外套的男士，見到曾志偉便立刻主動上前握手，睇得出曾志偉的地位。

曾志偉現身飯局。（片段截圖）

曾志偉有專人幫手拉凳。（片段截圖）

曾志偉有專人幫手拉凳。（片段截圖）

疑似巨型保鑣跟實。（片段截圖）

筵開60席賀73歲壽宴 籌逾千萬善款

回復「無官一身輕」狀態後的他，亦投入了更多時間於慈善及個人生活。今年4月13日，曾志偉舉辦了「寺同道合慈善素宴2026」以慶祝其73歲生日，晚宴筵開超過60席，廣邀眾多圈中好友出席，並透過慈善義賣成功為佛教團體籌得超過1,000萬港元的善款。可見卸下電視台高層行政重擔後的曾志偉，在娛樂圈內外依然保持著極高的活躍度與舉足輕重的影響力。

新劇《狩謊》由曾志偉親自擔任監製。（小紅書＠曾志偉）