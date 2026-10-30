單立文驚爆與太太胡蓓蔚已冇感覺　自言無劇拍想兼職快餐店扮返工

單立文（豹哥）與太太胡蓓蔚（豹嫂）昨日（29日）一同出席TVB新節目《夫妻肺片2》開鏡拜神。這對結婚多年的圈中模範夫妻，在鏡頭火花十足，大談二人獨特又搞作多多的夫妻相處之道。

單立文（豹哥）與太太胡蓓蔚（豹嫂），聯同賴慰玲及胡諾言一起主持TVB新節目《夫妻肺片2》。（葉志明 攝）

「語出驚人」只為博觀眾一笑

受訪時，提到連「最佳主持」阿Bob（林盛斌）都自認主持功力不及豹哥，更爆料指豹哥差點在節目中講粗口。豹哥笑言：「乜差啲，冇講粗口！」豹嫂即時打趣回應：「係咪你同阿Bob主持啱啲呢？」豹哥隨即發揮搞笑本色：「Bob做慣主持吖嘛，佢其實諗住剃光個頭，連寺院嗰啲主持都做埋，遲早㗎咋。」問到豹哥節目中有否語出驚人？他直言：「如果大家想睇娛樂性豐富啲嘅嘢，我覺得就要大膽啲，挖個肚皮畀你睇下囉。我覺得唔緊要嘅，平時我哋都係咁講嘢啦，咁你特登修飾啲詞語，觀眾睇到可能會覺得唔到肉，反而好似同朋友咁講嘢，大家咪受落啲囉。」

豹嫂則坦言平時都有提醒豹哥要注意說話分寸，但她也十分理解丈夫的用心：「其實我哋都聽慣佢咁講嘢，不過有啲觀眾可能保守啲嘅，我都會諗如果人哋唔鍾意咁點啊？但我明白豹哥，佢成日想人開心，大家笑一笑，希望現場氣氛好。」

單立文與太太胡蓓蔚是圈中模範夫妻。（葉志明 攝）

問到豹嫂錄影時是否要「捏豹哥大腿」提醒對方不要亂說話，豹嫂笑言：「我搣都冇用啊。我哋日日喺屋企Briefing完都冇用！」豹哥隨即妙回：「佢唔係搣大腿，佢係搣第二度搣耳仔！」二人一唱一和，默契十足。

單立文驚爆與太太胡蓓蔚已「冇晒Feel」

該集節目以「新婚夫妻」為主題，問兩位圈中模範夫妻有何分享？豹嫂笑言：「分享唔到，因為我哋結婚太耐了。」豹哥則順勢爆料：「我哋見到何廣沛，佢12月頭結婚，見到佢都好開心、好興奮。」豹嫂笑指何廣沛笑得很甜蜜，很少見到對方這個表情。豹哥更不忘搞笑說：「所以你哋見到最好問下佢，我哋兩個就已經冇晒Feel㗎了。」

兩人做訪問時，搞笑又甜蜜。（葉志明 攝）

豹嫂透露，二人結婚多年，現在各有各的生活空間與節奏：「我哋而家返到屋企咪一人一間房，你做你嘅嘢，我睇我嘅劇，有啲嘢要傾咪發短訊。」豹哥更搞笑地大爆：「我哋連叫外賣都係叫送到各自嘅房間，我哋係唔出去㗎！遙控開門畀外賣員，同佢講走廊最後嗰間房啊，跟住就敲門放低算了。」

傳授婚姻之道：學習自我檢討

問到可有夫妻相處之道向新婚夫妻提供？豹哥認為婚姻是兩公婆的遊戲，外人不需要給予過多意見：「我點知你之前欠過佢啲咩、受過啲咩？你係知道個底先至好去畀少少意見，但亦唔畀得實，因為佢哋好返嗰陣你就慘了，會問『邊個同你講咁樣㗎？係咪啊？』。」

兩人笑言一齊多年已經「冇晒feel」。（葉志明 攝）

豹嫂亦言婚姻其實是一個互相學習和檢討的過程，在錯誤中成長，並由心分享：「我哋都係咁樣行過嚟。講正經嘅，我哋一齊咁多年，我覺得最重要嘅係人要學識自我檢討。因為人好多時會好自私，只會從自己嘅角度出發，如果想婚姻長久，就要多啲檢討自己，咁樣就會愈來愈好。」

問到豹哥為何不親自為太太作歌？他老實說：「要有feel先作到㗎！」（葉志明 攝）

《開心速遞》完結後相處多 豹哥笑言想去麥當勞兼職

另外，談到《愛·回家之開心速遞》結束後，現在會否多了時間陪伴豹嫂？豹哥打趣道：「會，我哋係相處多咗嘅，鬧交都多咗！」豹嫂笑著附和：「係咪好難受啊？我都好難受啊！心諗點解你唔使返工，喺我眼前篤口篤鼻嘅！」豹哥笑言：「咁點啫？有時我都諗過扮返工，或者喺麥當勞搵份兼職。」不過豹嫂隨後透漏，豹哥近期其實默默為她的新音樂企劃提供幕後協助：「最近我有個新嘅企劃，老公有幫我手。（老公寫歌畀妳？）係歌，但唔係佢寫，不過佢幫我做咗好多幕後嘅工作，非常好，我對佢有少少刮目相看，感激佢！」