崔碧珈揭與Rocky父女戀內幕　爆對方要求合照：利用張相去做故仔

「性感女神」崔碧珈早前與「大隻Rocky」鄭健樂掀起感情及法律羅生門風波，隨著雙方各執一詞告一段落。近日崔碧珈作客由伍詠薇與Brian主持的節目《九運會客室2》。提到與Rocky傳出的緋聞，崔碧珈毫不避忌正面回應，大方剖白事件始末與內心感受。

崔碧珈作客由伍詠薇與Brian主持的節目《九運會客室2》。（YouTube@HOY媒體網絡）

談及與Rocky傳出的緋聞。（YouTube@HOY媒體網絡）

「大隻Rocky」公開與崔碧珈戀愛關係，但係事情竟突然U-turn？（截圖）

幫手宣傳健身反被借題發揮炒作

節目中談及這段緋聞，回顧合照崔碧珈重申當初只純粹是同行幫忙宣傳：「因為係佢要求影嘅，想宣傳下佢嘅健身嘅嘢，咁我覺得都……好簡單，合理。」怎料這份善意卻被對方當作炒作工具，崔碧珈大感無奈表示：「佢就利用呢張相去做其他故仔！」。被問到是否感到不開心時，她直言比起委屈更多的是憤怒：「我就無乜唔開心嘅，係嬲嘅啫……其實佢又無私下搵我，就私底下搵咗媒體去講佢自己版本嘅嘢」。

崔碧珈表示只是幫手宣傳健身。（截圖）

私下警告無效訴諸法律報警備案

崔碧珈坦言私下亦有多次交涉但無效，曾發訊息責問對方：「好難聽嘅說話都有喺Message白紙黑字講晒㗎喇。」然而對方依然故我，崔碧珈最終決定採取法律行動保護自己：「因為私底下搞唔掂嘛！所以我喺早前就已經係透過公司出咗公司信，同埋我哋已經係做咗成個報案嘅程序啦，有律師啦去備案晒所有……」，以法律途徑徹底斬纜劃清界線。

崔碧珈坦言私下亦有多次交涉但無效。（ig@anitachui）

崔碧珈透過所屬公司高影娛樂於Threads上發布嚴正聲明。(Threads圖片)

揭對方屢次炒作惹網民攻擊委屈

崔碧珈進一步透露，對方並非只炒作一次，而是分段式反覆提及：「因為有段時間係佢分開咗幾次嚟做呢件事，係喺唔同嘅月份咁。」每當她情緒好不容易平復，對方又掀起另一波，導致大量網民湧入其社交平台留言指責。面對無端被圍剿感到十分委屈，更承認對往後拍拖留下陰影。

Rocky反覆提及緋聞。(節目截圖)

堅稱私下似男人公私分明絕無放電

Brian笑問崔碧珈是否在日常接觸中給了對方錯誤信號（如不自覺「跌膊」放電），崔碧珈斷然否認，強調自己思想獨立、性格像個男人：「如果你同我傾15分鐘偈呢，會知道我其實係個男人嚟㗎！我係比較boyish㗎。」她又指自己私下總是戴大帽遮面、素顏，公私分明，絕對不可能給予對方任何拍拖錯覺。