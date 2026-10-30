谷德昭拄拐步履不穩需要扶人　同框小16年女友似父女

現年60歲的著名導演兼演員谷德昭（肥谷），日前與相戀長達20年的45歲女友林子萱（KiKi）雙雙現身商場被網民野生捕獲，曝光了兩人的私下生活狀態。



谷德昭屬馬，今年60歲大壽！（IG@koktakchiu）

早前谷德昭被目擊撐住拐杖去睇張學友演唱會。（抖音@相遇香港娛樂）

谷德昭需搭林子萱膊頭借力

從網民上載的影片可見，谷德昭身穿西裝外套配牛仔褲、戴著招牌黑框眼鏡的谷德昭，身形明顯比以往消瘦許多，雙頰凹陷、老態盡現，步行時顯得步履不穩，右手必須手持拐杖持拐杖借力慢行，期間更不時要伸手搭在身旁女友的肩膀上輔助平衡。反觀身旁的林子萱打扮相當青春活力，頭戴藍色Cap帽、身穿白色背心外套配搭牛仔短裙，一路上貼心陪伴在側悉心照顧。兩人並肩而行的同框畫面曝光後，隨即引發全網對谷德昭健康狀況的極度憂慮，不少網民驚嘆谷德昭「老得太快」，更直言兩人外貌與活力狀態差距甚大，感嘆「差點以為是父女同行」。

谷德昭手持拐杖步履蹣跚，身旁的女友林子萱貼心在旁引路。（小紅書＠Hello哥在香港）

谷德昭溫柔地用左手搭著林子萱肩膀同行。（小紅書＠Hello哥在香港）

谷德昭整個人變得十分蒼老，背影顯得有些消瘦。（小紅書＠Hello哥在香港）

谷德昭飾「唐牛」、「對穿腸」深入民心

谷德昭縱橫香港影壇數十載，身兼導演、編劇及演員多職，是公認的「喜劇鬼才」。他曾參與製作無數劃時代的經典港產片，當中在周星馳電影《食神》中飾演大反派「唐牛」、在《唐伯虎點秋香》中與星爺對對聯對到吐血倒地的「對穿腸」，精湛喜劇演出至今仍是影迷津津樂道的集體回憶。

當年谷德昭拍《食神》中「唐牛」一角令人印象深刻。（劇照）

谷德昭在電影《唐伯虎點秋香》中，與周星馳比試對對聯，最後對得吐血。（劇照）

作為導演，谷德昭亦曾執導過《大內密探零零發》、《行運超人》、《嫁個有錢人》及《龍咁威2003》等多部膾炙人口的賣座喜劇。近年他成功跨界電視圈轉型主持，為ViuTV王牌訪談節目《爆谷一周》擔綱主持大旗，專訪多位巨星大導，憑藉幽默風趣且極具深度的訪談風格，深受廣大香港觀眾喜愛。

谷德昭年輕時照片。（threads@hwangingoutwithchin）

谷德昭現為ViuTV王牌訪談節目《爆谷一周》擔任主持。（IG@koktakchiu）

林子萱疑為愛雪卵

谷德昭與林子萱年齡相差16歲，早年以模特兒及歌手身分出道的林子萱，近年已成功轉型為專業瑜伽導師，兩人攜手走過逾廿載愛情長跑，感情始終恩愛穩定。過去雙方早已達成共識，一直奉行「不婚不育」主義；然而，已步入高齡產婦階段的林子萱，早前突然公開向網民請教「雪卵唔雪卵」的話題，隨即引發外界無限揣測。不少網民好奇這段維持了20年的「不婚不育」共識是否出現了動搖，甚至揣測她是否眼見谷德昭近年健康亮起紅燈，因而希望能為摯愛嘗試留下一兒半女，令這段長跑多年的低調戀情再度成為公眾熱話。

谷德昭比女友林子萱大16年，但無礙感情發展，拍拖逾20年一直好恩愛。（ig@she_is_kiki_）