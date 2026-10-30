陳展鵬親覆粉絲2年前私訊　加碼逐一多謝群組成員貼地寵粉超暖心

無綫（TVB）年度重頭台慶劇《玫瑰戰爭》尚未正式播出，兩位主角陳展鵬與姚子羚已憑超高人氣，令劇集未播先掀起熱話！該劇以娛樂圈暗黑復仇為背景，講述由楊茜堯飾演的女星強勢復出，逐步揭開8年前的驚天真相。陳展鵬早前笑言今次在劇中「奉旨追女仔」，將會與多位對手精彩過招；而姚子羚則挑戰高難度的雙重身份角色，極具張力的劇情感令一眾電視迷引頸以待。



無綫（TVB）年度重頭台慶劇《玫瑰戰爭》未播先火。（微博圖片）

陳展鵬與姚子羚已率先接到商演邀請。（小紅書圖片）

翻牌2年前舊DM 粉絲突收男神回信勁激動

除了新劇備受注目，近年熱衷於玩社交平台的陳展鵬，亦不時親自下場與網民留言互動，憑藉貼地幽默的親民形象吸納了大批00後及10後新世代粉絲，更親切稱呼粉絲為「好鵬友」。近日，一名已中學畢業近3年的忠實粉絲在社交平台分享了一段令人難以置信的暖心經歷。事源該名網民於近3年前中學畢業時，因極度喜愛陳展鵬在經典劇集《城寨英雄》中飾演的「拳佬」一角，特意將角色畫在校服上留念，並拍照私訊（DM）陳展鵬表達對他多部劇集的支持與喜愛。原本以為訊息早已石沉大海，沒想到近日竟然突然收到陳展鵬本人的親自回覆，令她驚喜若狂！

有「好鵬友」分享陳展鵬的寵粉事蹟。（Threads）

陳展鵬親回兩年前私訊。（Threads）

仲有後續。（Threads）

粉絲冧爆直呼：一日好鵬友一世好鵬友

更令這位粉絲意想不到的是，當年她與同學曾因無聊開了一個私訊群組，並隨手將陳展鵬加入了群組。豈料陳展鵬在回覆完她的個人私訊後，竟然花費心思逐一私訊該群組內的其他成員，逐個發送「多謝你哋嘅支持，收到曬」以表達謝意。這份毫無架子、極其細心的「神級寵粉」舉動，令一眾收到私訊的粉絲感動不已，直讚煎Pan親切得不可思議。該名網民開心之餘更許下承諾：「一日好鵬友，一世好鵬友！」不過她亦搞笑呼籲大家切勿模仿：「大家唔好打擾展鵬呀！小妹當年唔識嘢喺度玩亂add佢入group咋！」引來不少網民留言羨慕，笑言隔住螢幕都感受到她的心跳已經跳到「鵬鵬聲」。

好激動。（Threads）

呢位網民的朋友都有收到。（Threads）

貼地問候炸出大批忠粉

這個暖心帖文隨即炸出不少同樣曾獲陳展鵬「翻牌」的幸運粉絲。有人透露自己去年11月曾私訊陳展鵬，沒想到上個月竟突然收到他主動關心詢問「最近好嗎？」；亦有曾偶遇過陳展鵬一家的網民紛紛上載合照，一致激讚陳展鵬與太太單文柔私底下非常有禮貌、態度極度親民友善。陳展鵬身體力行善待每一位支持者，難怪能夠跨越年齡界限，在年輕新世代中建立起極佳的路人緣與忠誠度！

大家都是「好鵬友」。（Threads）

大家都是「好鵬友」。（Threads）

大家都是「好鵬友」。（Threads）