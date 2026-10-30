《中年3》陳芷盈首開個唱重溫金曲　顛覆斯文形象造型表演大突破

《中年好聲音3》歌手陳芷盈早前於生日會上公佈即將舉行首個個唱，這個名為《Angel by Your Side 演唱會》定於11月27日(星期五)在旺角麥花臣場館舉行，票價分別為$880、$680、$380三種，現已於CAST票務平台公開發售，門票收益扣除成本後撥捐慈善團體「永恆音樂事工」。

《中聲3》陳芷盈開個唱。（公關提供）

《中年3》陳芷盈

打破斯文形象大突破

芷盈表示一直有個心願，希望邀請一些基層家庭的朋友來看演唱會，所以今年的生日願望，就是11月個場可以高朋滿座，大家開開心心來聽她唱歌。演唱會正在如火如荼地籌備中，芷盈預告屆時將有突破演出：「平時大家覺得我斯斯文文，今次無論在造型與表演方面，將會有所突破，帶給大家驚喜。」芷盈現正身處美國進行福音之旅，並在當地電台宣傳第一首主打歌曲《最美好的意外》。

陳芷盈在美國電台宣傳第一首主打歌曲《最美好的意外》。（公關提供）

重溫《中聲3》高分代表作

芷盈今次演唱會主題《Angel by Your Side》將帶來愛的訊息，她會透過音樂帶大家去遊歷人生之餘，也和大家分享她在音樂路上的精彩旅程。芷盈說她入行前是一位福音歌手，小時候便開始參加歌唱比賽。在11月的首個個唱中，芷盈會唱她在中聲3比賽中對她很有意義和得到很高分數的作品。

芷盈今次演唱會主題《Angel by Your Side》。（公關提供）

芷盈感受到都市人很多時會面對生活和家庭壓力，引發身體和情緒出現問題，所以除了愛的信息外，她也想藉著一些詩歌給大家帶來安慰和出路，更感受到身邊，其實有許多天使在守望大家。

芷盈11月完成美國福音之旅及新歌宣傳後，便立刻專注排練，期待為大家帶來一個充滿愛和歡樂的晚上！