盤點6大財閥家世的K-pop藝人：三星曾孫女出道、Naver太子爺寫歌

韓國娛樂圈近年掀起「財閥偶像」熱潮，一眾被形容為「含著金鎖匙出世」的頂級富豪後代，竟甘願放棄繼承百億家業，寧願捱過嚴苛的練習生階段以爭取入行。這群出身自韓國頂尖財閥，甚至有來自泰國百年家族的K-pop偶像，徹底顛覆了大眾對明星入行的傳統認知。有網民感嘆表示：「別人出道是為了賺錢養家，他們出道純粹是為了體驗生活。」以下為大家詳細盤點這6位擁有頂級家世的韓流偶像。



韓國娛樂圈近年掀起「財閥偶像」熱潮，一眾被形容為「含著金鎖匙出世」的頂級富豪後代，竟甘願放棄繼承百億家業，甘願捱過嚴苛的練習生階段以爭取入行。圖為Annie文瑞允。（IG@Anniesymoon）

韓國娛樂圈近年掀起「財閥偶像」熱潮，一眾被形容為「含著金鎖匙出世」的頂級富豪後代，竟甘願放棄繼承百億家業，甘願捱過嚴苛的練習生階段以爭取入行。圖為李升洲LØREN。（IG@lorenisalone）

1.三星集團創辦人曾孫女、韓國零售業巨頭千金：文瑞允（Annie Moon）

身為三星集團創辦人李秉喆的曾孫女、新世界百貨總裁鄭有慶的女兒，文瑞允（又譯「文徐允，Annie）屬韓國頂級財閥第四代，曾就讀於哥倫比亞大學的她，2025年正式加入The Black Label旗下男女混聲組合ALLDAY PROJECT出道。即使身家驚人，她仍需經歷嚴苛的練習生考核，有網民笑言：「原來頂級財閥千金也需要通宵練舞，突然覺得人生公平了一點。」

三星集團創辦人李秉喆的曾孫女、新世界百貨總裁鄭有慶的女兒，文瑞允（Annie）屬韓國頂級財閥第四代。（IG@Anniesymoon）

文瑞允（Annie）2025年正式加入The Black Label旗下男女混聲組合ALLDAY PROJECT出道。（IG@Anniesymoon）

2.科網巨擘Naver千億太子爺：李升洲（LØREN）

作為THEBLACKLABEL旗下的獨立音樂製作人、Solo男歌手與DJ，LØREN的真實身份是韓國網絡巨頭Naver創辦人李海珍之子。曾就讀於新加坡美國學校（Singapore American School）的他，選擇放棄接手市值千億的科技帝國，轉而投入獨立音樂圈，更曾參與BLACKPINK爆紅歌曲的填詞與製作。強大的反差萌讓粉絲經常開玩笑指，他隨時有財力直接買下整間經理人公司。

THEBLACKLABEL旗下的獨立音樂製作人、Solo男歌手與DJ，LØREN的真實身份是韓國網絡巨頭Naver創辦人李海珍之子。（IG@lorenisalone）

THEBLACKLABEL旗下的獨立音樂製作人、Solo男歌手與DJ，LØREN的真實身份是韓國網絡巨頭Naver創辦人李海珍之子。（IG@lorenisalone）

3.現實版「瘋狂亞洲富豪」：崔始源

二代頂級男團Super Junior的門面擔當，崔始源是早期最著名的財閥偶像代表。其父親曾被傳為韓國現代百貨（Hyundai Department Store）高層及擔任保寧米迪恩（Boryung Medience）CEO，母親亦出身名門。畢業於仁荷大學戲劇電影系的他，未有展現出驕縱氣息，反而多年來熱心公益，積極投入聯合國兒童基金會（UNICEF）的慈善工作，深受外界讚賞。

二代頂級男團Super Junior的門面擔當，崔始源是早期最著名的財閥偶像代表。（IG@Siwonchoi）

二代頂級男團Super Junior的門面擔當，崔始源是早期最著名的財閥偶像代表。（IG@Siwonchoi）

4.泰國銀行業名門：米妮（Minnie/Nicha Yontararak）

女團(G)I-DLE主唱米妮出身於泰國名門望族，父親曾擔任泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）的副總裁，家族亦擁有豪華度假村。畢業於泰國歷史悠久的貴族學校Wattana Wittaya Academy的她，憑藉極具辨識度的夢幻嗓音在韓國立足。粉絲經常打趣道，若她在韓國發展不順，隨時要被迫回國繼承龐大產業。

女團(G)I-DLE主唱米妮出身於泰國名門望族，父親曾擔任泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）的副總裁，家族亦擁有豪華度假村。（IG@min.nicha）

女團(G)I-DLE主唱米妮出身於泰國名門望族，父親曾擔任泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）的副總裁，家族亦擁有豪華度假村。（IG@min.nicha）

5.上海富家少爺：鍾辰樂（辰樂）

NCT Dream的主唱鍾辰樂出身於中國上海的富裕家庭，家底極為豐厚，從他10歲時在維也納金色大廳演出，13歲時由家人斥資為他舉辦個人演唱會便可見一斑。憑藉出眾的歌唱天賦與海豚音，他成功打入K-pop市場，出手闊綽的他更常被粉絲戲稱為「辰會長」。

NCT Dream的主唱鍾辰樂出身於中國上海的富裕家庭。（IG@kh1000le）

NCT Dream的主唱鍾辰樂出身於中國上海的富裕家庭。（IG@kh1000le）

6.半導體企業公子：陸星材

BTOB的人氣成員陸星材，其父親是韓國IT與半導體企業的行政總裁，曾就讀於東新大學實用音樂學系的他，在音樂、綜藝與戲劇領域均表現出色，亦在《孤單又燦爛的神—鬼怪》飾演「柳德華」而受注目。雖然背景強大，但他為人低調親民，曾豪言若朋友有難，絕對願意毫不猶豫借出巨款，盡顯義氣。

BTOB的人氣成員陸星材，其父親是韓國IT與半導體企業的行政總裁。（IG@yook_can_do_it）