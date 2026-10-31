杜如風變「紙片人」惹關注　全靠跑步加一日一餐︰想告別12年單身

51歲的「日本旅遊達人」杜如風（Helen），近日公開一張近照，見到身形明顯消瘦，由過去暴肥到自嘲「肥過部貨車」，到目測細足兩個碼，甚至被形容為「紙片人」，令網民都替她擔心，懷疑受病痛困擾。今日（31/10）Helen出席《香港美酒佳餚巡禮 2026》的日本清酒文化推廣活動，澄清自己非健康問題暴瘦，而是靠跑步同一日食一餐見成效，當中更只食納豆及雞蛋兩樣食物，在堅持半年下成功減走廿幾磅，差不多回復到廿幾歲的身形。「而家係104磅，廿幾歲時我得90幾磅。」既然做出成績來，有冇咩特別想做？「想告別12年單身！」

杜如風今日（31/10）出席日本清酒文化推廣活動，澄清自己非健康問題暴瘦，而是靠跑步同一日食一餐見成效。（葉志明 攝）

早前一張「紙片人」相，嚇親網民，杜如風表示這張相的效果比較誇張。（網上截圖）

有酒精敏感 飲得多會出風癱

杜如風與港台DJ 超B（洪崎峻），出席日本清酒文化推廣活動。雖然Helen都喜歡清酒的味道，但就一直只能淺嚐︰「因為自己濕疹好勁，又有酒精敏感，飲得多就會出風癱，最嚴重生到成手都係，抓到出晒血，所以一定只可以淺嚐，最多只可以飲三杯左右。」因為敏感，就算去夜場都只能飲汽水，身邊的超B便笑她冇機會借醉行兇。杜如風︰「我行兇使乜借醉呀？」

杜如風與港台DJ 超B（洪崎峻），出席日本清酒文化推廣活動。（葉志明 攝）

杜如風曾經因為拍旅遊節目，愈拍愈肥，最後肥到自己都接受唔到。（網上圖片）

「點解我要著男裝中碼？」 立定決心減走廿幾磅

對於早前公開的近照，因為瘦得像「紙片人」而惹起網民關注，杜如風表示那張相比較誇張，真人冇咁瘦，又澄清自己無論肥定瘦時期，健康都一直冇問題。至於立定決心減肥的原因，就是自己都接受唔到自己拍旅遊節目愈做愈肥。「肥到我都接受唔到，點解我要著男裝中碼？見新節目又開拍（今年5月），就決心減走去。」

杜如風除了跑步，更堅持一日只食一餐，並且嚴格執行只可食兩樣食物。「納豆同烚蛋可以任食，因為兩樣都有益。」結果花半年成功減走廿幾磅。（葉志明 攝）

減肥離不開做運動和節食，杜如風除了跑步，更堅持一日只食一餐，並且嚴格執行只可食兩樣食物。「納豆同烚蛋可以任食，因為兩樣都有益。」結果花半年成功減走廿幾磅。「而家104磅，廿幾三十歲得90幾磅。」每日只可食兩種食物，會否太辛苦？「要減就冇辦法，去到拍節目就所有嘢照食，結果拍完重返十磅，一路拍一路睇片，見到愈拍愈肥。」所以返到香港又再繼續減肥餐單。而即將於11月16日出街的旅遊節目《跟風旅行團》，大家都可以見到瘦瘦的杜如風。

杜如風成功減肥後，最想可以告別12年的單身。（葉志明 攝）

杜如風今日（31/10）出席日本清酒文化推廣活動，澄清自己非健康問題暴瘦，而是靠跑步同一日食一餐見成效。（葉志明 攝）

想告別12年單身 「我唔係世界級港女」

回復Fit爆身形，當然要有獎勵，買到細碼衫著是一大鼓舞，不過杜如風最想都係告別12年的單身生活，只是她自覺單身問題跟肥瘦未必有直接關係。「係因為12年前被封『世界級港女』，之後就冇一個男人追過我，係冇人追，唔係我唔想拍拖。個個以為我貪錢大使，其實我一直只係使自己啲錢。」現在回復年輕的身形，可會主動出擊？「呢方面從來都好保守，以前拍拖都係人哋主動。」至於擇偶方面又有咩條件？「要有才華、長情、專一。」或者，要問問阿Bob林盛斌有冇好介紹。