濱崎真緒慘遭設局誘入私竇過程還原　飲「甜味毒酒」當場抽筋癱瘓

前AV女優濱崎真緒引退後，現定居香港，並主力以「DJ Mao」身份在亞洲各地做DJ工作，近日更踩入電視圈，參與HOY劇集《你的保安 李寶安》拍攝。昨晚萬聖節，濱崎在工作中疑被落藥，後送往醫院，院方驗出其體內對四種藥物呈陽性反應，要入ICU留院。

前AV女優濱崎真緒疑被下藥入ICU 曾遇狂徒開價一億陪一天

濱崎真緒於11月1日清晨，發文透露自己工作期間被下藥。（fb@浜崎真緒）

以「交朋友」為由誘入尖沙嘴私竇

據經理人透露，事發當晚濱崎真緒剛完成灣仔一間餐廳的DJ工作，原本行程已經結束。但隨後有人上前游說，聲稱現場有位「大客」想邀請Mao到尖沙嘴的「私竇」繼續打碟。經理人深知夜場品流複雜，第一時間以「我哋不嬲唔做私竇」為由堅拒。

然而，對方死纏爛打，不僅指責他們「唔畀面」，更打溫情牌表示只是想「交個朋友」，叫濱崎打多一場。為令經理人放下戒心，對方更信誓旦旦地保證：「大家都睇住佢，唔會有問題，冇人會搞佢。」經理人見狀無奈妥協：「你咁講，我信你。」怎料這個決定，卻令Mao陷入險境。

經理人透露：「打完碟一攤就瞓咗喺度，但我哋因為尋日到今日連踩兩日show，我以為佢係咪太攰攤咗喺度，但係Staff話唔係，話Mao抽筋！我即刻行埋去，佢話頭先一路郁唔到。」經理人擔心Mao情況，要求報警。

遊戲輸酒中伏 疑飲下「HAPPY水」

到達尖沙嘴私竇後，眾人開始玩遊戲，期間Mao輸了被罰飲酒。經理人憶述，當時Mao以為那是一杯威士忌，特意遞給他試味，問他是否喝得下。經理人試了一口覺得味道是甜的，便以為只是一般的雞尾酒（Cocktail），結果Mao將整杯飲下。

不久後，Mao完成打碟工作便癱倒在一旁。起初，經理人以為他們連續兩日趕行程，Mao只是太累睡著了。直到場內Staff緊急告知，才驚覺Mao出現抽筋症狀！經理人衝上前查看，Mao痛苦表示自己剛才「一路郁唔到」，幾乎失去知覺。經理人事後極度自責，懷疑該杯甜味飲品被混入了俗稱「HAPPY水」的迷姦水之類藥物，懊悔自己當時試飲時未能察覺異樣，沒有代Mao頂下那杯酒。

濱崎真緒疑夜場遭落藥送ICU 經理人當街怒轟負責人畫面曝光