熊黛林郭可頌結婚10周年驚談分居　為女兒應承「分開」：久唔久見

現年45歲名模熊黛林（Lynn），與「百億塑膠廠大王」郭達昌之子、郭可盈的弟弟郭可頌於2016年拉埋天窗，婚後再誕下雙胞胎女兒Kaylor和Lyvia，一家四口樂也融融。婚後，Lynn曾經一度淡出幕前做全職豪門少奶奶，後又復出衝事業，近年積極復出接綜藝兼做直播帶貨。一向恩愛的熊黛林和郭可頌，竟在慶祝結婚10周年期間驚談分居！

熊黛林與郭可頌結婚多年，感情一直保持得十分和睦。（IG@lynnx1010）

熊黛林雙胞胎女兒盡得父母優良基因，一個像爸一個像媽。（IG@lynnx1010）

熊黛林結婚10周年驚談分居

郭可頌近日精心計劃了結婚10周年旅行哄熊黛林開心，郭可頌駕車北上享受二人世界，郭可頌貼心幫熊黛林準備大袋零食飲品，熊黛林冧爆說：「這種好日子已經過了10年啦！」郭可頌更邊駕車邊唱《分分鐘需要你》哄到熊黛林笑逐顏開。

熊黛林一家四口相當幸福。（熊黛林微博圖片）

熊黛林甜曬一家四口低調慶生照。（IG@lynnx1010）

食完飯後兩人繼續出發。期間兩人不免談到兩個女兒，熊黛林告訴郭可頌，如女兒去讀書「你去照顧佢哋囉，我就喺呢度，好冇呀？」郭可頌一口應允，並指：「我都冇所謂呀！我可以睇佢哋讀書都好開心。」熊黛林問：「我唔使去呀？」郭可頌稱熊黛林可以不時去探望女兒和他，他也不時會回去探熊黛林。熊黛林聽後睜大眼睛驚訝道：「咁我哋咪分居囉？」郭可頌即回應：「點解要咁負面？」熊黛林解釋：「久唔久見一面咪叫分居囉！」郭可頌覆述一次熊黛林的說話後，再拖住熊黛林手結予安心說：「揸住咪唔會分，咁你陪我去。」甜到漏！

熊黛林同郭可頌北上慶結婚10周年。（抖音@熊黛林）

郭可頌駕車。（抖音@熊黛林）

兩人談到女兒讀書問題。（抖音@熊黛林）

熊黛林叫郭可頌照顧女兒，郭可頌一口應允，並稱熊黛林不時可來探望三人。（抖音@熊黛林）

熊黛林想了想嚇一跳。（抖音@熊黛林）

熊黛林指這等於分居。（抖音@熊黛林）

郭可頌疑惑。（抖音@熊黛林）