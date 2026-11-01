胡楓大病初癒首現身領獎　爆張家輝冇通知紅館開騷：契仔都冇得做

現年94歲「修哥」胡楓於今年7月底曾因急性膽管炎引發膽石堵塞，緊急送往伊利沙伯醫院，一度情況危急需入住深切治療部（ICU），甚至插喉昏迷達4天之久。所幸在順利接受手術後逐漸康復出院，隨着身體狀況大有改善，修哥近日已開始重拾社交生活。修哥今日（1日）出席世界華商投資基金會主辦之《世界傑出華人獎》頒獎典禮，獲頒「世界傑出華人終身成就獎」。

修哥出席世界華商投資基金會主辦之《世界傑出華人獎》頒獎典禮，獲頒「世界傑出華人終身成就獎」。（盧振輝 攝）

精神奕奕亮相 台上高呼：永不言休！

修哥以一襲黑紅色繡花上衣襯白色褲亮相，奪獎後精神飽滿地在台上致詞，「人生繼續努力，永不言休 ！」接受訪問時，修哥認為獎項是對自己工作的肯定，更指會繼續工作不會退休。問到會否與一班契仔契女一齊慶祝，修哥笑言：「我諗唔會喇，第一，佢哋都好忙，第二，都唔知佢哋知唔知我今日攞獎。」

胡楓大病後首現身，精神不俗。（盧振輝 攝）

大家放心晒！（盧振輝 攝）

隔空向張家輝「放話」：唔搵我做嘉賓連契仔都冇得做

提到契仔張家輝即將於明年2月登上紅館舉行演唱會，修哥風趣表示：「佢冇同我講啊，我都唔知點解佢唔同我講，我唔理佢，睇吓佢同唔同我講。（會做佢嘉賓？）睇吓佢點啦，若果佢唔搵我嘅話，連契仔都冇得做呀！」

胡楓爆張家輝冇通知紅館開騷：契仔都冇得做。（資料圖片）

自律減聚會：一個月剩係出15日

至於問到修哥身體狀況，他直言：「上天眷顧我，精神漸漸康復，仍須努力。」提到入院一事，修哥指身邊好多朋友及家人都好擔心，很感謝大家的關心，更表示會更注意健康：「人多嘅地方我就唔會去，不過今日係特別例外。（有冇少咗同朋友聚會？）以前未病之前，我一個月起碼25日出去聚會，依家就15日啦，都好多㗎，呢幾日都排住晒㗎！」

胡楓自律減聚會。（盧振輝 攝）