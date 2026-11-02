鄭中基被問贍養費有否「加碼」 神色嚴肅　余思敏：多謝大家關心

現年54歲鄭中基在2011年跟余思敏再婚，婚後育有一子一女。鄭中基去年6月時被拍到與爸爸鄭東漢現身家事法庭，之後更發聲明，證實與結婚13年的余思敏正式離婚。

早前有指雙方因經濟安排無法達成共識而鬧上法庭，甚至傳出鄭中基每月僅願支付每位子女 8,000 港元贍養費。

對此，鄭中基在法庭外受訪時澄清該傳聞屬失實報導，重申「8,000元贍養費」與事實不符，希望藉此保護孩子及家人，避免佔用公共資源，並指案件已進入司法程序不便再作過多回應。

今日（2/11）上午約9時許，鄭中基與父親鄭東漢再次現身灣仔家事法庭。鄭東漢率先由法院正門步入大樓，他身穿深色西裝配領帶，神情淡定，面對現場守候的傳媒時禮貌點頭示意，然後步入法庭。隨後鄭中基亦乘坐七人車抵達法庭現場。他身穿一襲棕色西裝，內搭藍色襯衫及條紋領帶，並配戴黑色口罩步入政府大樓，就相關事宜出席閉門聆訊。

閉門聆訊下午約1時許結束，女方余思敏在律師陪同下先行離開法院大樓。被問到今日順利嗎？余思敏戴著口罩的余思敏表現平靜，禮貌地回答：「多謝大家關心，我冇嘢講，多謝晒。（贍養費滿唔滿意？）多謝大家關心我冇嘢想講。」隨後便在律師陪同行還過馬路離開現場。

余思敏由律師陪同離開法院大樓。（盧振輝攝）

余思敏由律師陪同離開法院大樓。（盧振輝攝）

相隔約15分鐘後，鄭中基與父親鄭東漢亦一同步出法院大樓。身穿棕色西裝、戴上黑色口罩的鄭中基神色嚴肅。被問到余思敏在贍養費方面有否要求「加碼」要錢？鄭中基並未作正面回應，便迅速登上前來接載的白色七人車，與父親一同乘車離開。

鄭中基由父親鄭東漢陪同離開。（盧振輝攝）

鄭中基由父親鄭東漢陪同離開。（盧振輝攝）