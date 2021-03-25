鍾培生又獲梁裕恆Flow挑戰　揚言讓單手單腳：出100萬零1蚊畀你

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-25 19:00

自從鍾培生與林作的拳賽落實於9月18日九龍灣Star Hall舉行、宣布門票索價最貴3萬元之後，網絡就此事的討論聲音不絕，繼日前燃燒到杜汶澤身上引起一輪罵戰之後，曾參選香港先生的Flow Leung（梁裕恆）又加入戰團，向鍾培生下戰書，揚言以100萬零1蚊兼讓單手：「K唔KO到要睇佢敢唔敢打。」

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Flow 在 鍾培生的Facebook Post下留言挑機。（Flow Leung Facebook）

Flow向來對娛樂圈的大事很感興趣，參與討論密度甚高，而最近Flow就在鍾培生的Facebook Post下留言：「小丑，細路仔打交，單手都KO你。」隨即引起大量網民留言批評，豈料Flow再下一城，揚言出「K唔KO到要睇佢敢唔敢打。100萬零1蚊比（畀）佢，認真」。終於，鍾培生都出手回留言應戰，更連銀行戶口都公開叫Flow入數，並列出比賽細則：「就4月頭，入咗數話我知。」而培生亦有將Flow的留言分享至IG，並寫道：「我不嬲都唔係好覆傻仔，除非有着數。還掂都比（畀）錢搵緊sparring partner，留名等走數」。

隨後Flow亦不甘示弱，在自己Facebook連開兩Post稱想應戰並將讓賽升級：「總之讓你單手單腳 唔帶頭套，打贏我100萬零1蚊，攞去，你輸左1蚊都唔洗攞出嚟。」而Flow又向《香港01》記者透露：「有朋友同我講，已經有人發起一人一蚊打x鍾培生，話已經有十幾萬人。不過我唔贊成咁嘅，呢條友咁黑人憎，我唔想人人發起眾籌從中取利，大家嚟留個言 留$1就夠 錢我一個出就夠。」

睇返佢哋原汁原味嘅留言：