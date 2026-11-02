胡定欣驚爆黎耀祥是最難頂男演員　胡說八道會中最想踢走李施嬅？

今年初宣布離巢娘家的兩屆TVB視后胡定欣，近日接受伍詠薇（伍姑娘）、李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室2》訪問。除了剖白入行多年由默默無聞，一步步登上視后寶座的心路歷程，並罕有分享新婚的甜蜜點滴。不過節目中，定欣難逃Brian的「嚴刑逼供」，在「辣汁懲罰」環節中爆出驚人言論，不但將多年拍檔黎耀祥評為「最難頂」，更公開點名踢好姊妹李施嬅出「胡說八道會」，究竟咩原因呢？

今年初宣布離巢娘家的兩屆TVB視后胡定欣，近日接受伍詠薇（伍姑娘）、李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室2》訪問。（《九運會客室2》截圖）

胡定欣被主持Brian問到在TVB合作過的男演員中選出「最難頂的一位」，她竟然說是「黎耀祥」。（《九運會客室2》截圖）

黎耀祥最難頂？

在「辣汁懲罰」環節中，主持Brian要求定欣在TVB合作過的男演員中選出「最難頂的一位」，定欣避重就輕，笑稱：「祥哥你啲戲太好，難頂」，被導演判定不合格。定欣解釋自己太幸福，以往合作過的男對手都遇過不好經歷。

胡定欣和黎耀祥合作多次。(影片截圖)

Brian隨即加碼逼供：「在『胡說八道會』六個姊妹中，要踢走一個並拉黑刪除電話，完全沒聯絡，你會踢邊個？」定欣沉思後爽快回答：「我踢李施嬅走！」她解釋李施嬅性格最獨立、極懂享受個人生活，經常一個人四處旅遊，「就算我哋唔理佢，佢都可以照顧好自己好好，所以踢走佢OK嘅！」最後定欣為滿足節目效果，甘願與Brian一同吞下極辛辣的「辣豬醬燒賣」，辣到當場飆淚、直呼「出緊火」，場面搞笑。

「胡說八道會」姊妹中，要胡定欣必須狠心踢走一個並拉黑刪除電話的，她選擇李施嬅。（IG@myoliemyolie）