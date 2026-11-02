黃夏蕙淚憶胡百全病危遭正室設禁制令　曾被斷生活費：捱得好慘

現年95歲的黃夏蕙（夏蕙姨），早前在壽宴上高調透露正循法律途徑追討丈夫胡百全留下的巨額生活費遺產，估計涉款超過3,000萬港元。近日她亮相YouTube頻道《橙色大笨象》大方剖白整場官司的來龍去脈，更大爆當年胡百全病危時，正室的子女用盡手段將她拒之門外的辛酸往事。

黃夏蕙亮相YouTube頻道《橙色大笨象》剖白官司的來龍去脈。（YouTube＠橙色大笨象 Orange Elephant）

黃夏蕙遭胡家正室設禁制令

黃夏蕙於18歲時認識比自己年長廿載的胡百全，雖然男方早有妻室，但她仍甘以妾侍身分相隨，並為胡家誕下六名子女。胡百全晚年病重時，胡家正室向法庭申請禁制令，禁止夏蕙姨探訪及接觸。憶述當年的情景，夏蕙姨仍心有餘悸，直指對方在病房外派人嚴密把守，連胡百全每晚的例行通話亦被全面封鎖。她指自己最後只能趁機偷偷探望一眼，豈料翌日胡百全便撒手人寰。

黃夏蕙自爆胡百全病危時遭胡家正室設禁制令。（YouTube＠橙色大笨象 Orange Elephant）

生活費突遭中斷陷入絕境

除了隔絕二人相見，正室亦向夏蕙姨一家「經濟封鎖」。她透露胡百全生前本來每月提供10萬港元作為她與六名子女的開支，豈料病重期間資金鏈全斷，令家庭頓時陷入絕境：「十萬一個月（生活費），但後來斷咗，所以嗰段時間我都捱得好慘。」雪上加霜的是，胡百全原本為子女設立的信託基金同樣被扣起無法動用，遺囑在其身後亦遲遲未被宣讀，令夏蕙姨經歷了一段極為艱難的歲月。

黃夏蕙為胡家誕下六名子女。（網上圖片）

無懼正室子女自聘律師討公道

胡百全離世至今已18載，談及為何事隔多年才正式付諸法律行動，夏蕙姨坦言昔日因為名下尚有物業，無法申請法律援助，亦不足以承擔龐大的訴訟費。她強調與胡百全是根據大清律例註冊，她是妾侍，子女出世紙亦列明父親是胡百全，加上胡百全生前曾白紙黑字簽署承諾提供生活費，追討絕對名正言順；她更透露正室部分子女已相繼離世，官司障礙已逐漸消除。

黃夏蕙透露正循法律途徑追討丈夫胡百全留下的巨額生活費遺產。（網上圖片）

巨額遺產將悉數回饋社會

面對預計可得的逾3,000萬港元款項，夏蕙姨表明現時生活安穩無憂，這筆遲來十幾年的資金絕非留作個人享樂。她承諾若成功領回遺產，將會全數撥入其慈善基金，全力籌建一間不收取分文的安老院舍，為無依無靠的弱勢長者提供妥善的照料，由起居飲食到善終安排「包辦生養死葬」。