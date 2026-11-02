吳奇隆56歲生日看短片淚崩　回顧半生辛酸　唯獨缺愛妻劉詩詩身影

吳奇隆10月31日迎來56歲生日，團隊特別準備一份驚喜，以人工智能（AI）製作人生回顧短片，串聯他從少年謀生、小虎隊時期到成為演員的半生經歷，讓他當場感動落淚。不過，生日短片中不見妻子劉詩詩的身影，也沒有兩人的家庭生活片段，再度引起網民關注。



吳奇隆原以為只是普通的影片播放，還開玩笑說：「我要看動畫片，我不要看老東西。」沒想到大螢幕亮起後，熟悉的《青蘋果樂園》《紅蜻蜓》等小虎隊經典歌曲陸續響起，配合動畫畫面，重現他一路走來的重要人生節點。

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短片以「一輩子的縮影」為主題，從吳奇隆13歲外出謀生的經歷開始，包括在電子廠組裝零件、雪糕廠打包貨品、地下車庫洗車、夜市擺攤及到工地搬磚等，之後被柔道教練發掘，加入小虎隊，以「霹靂虎」之名走紅，再到單飛發展及塑造《步步驚心》中「四爺」等經典角色，呈現他從歌手轉型為演員的歷程。

隨着一幕幕熟悉的畫面播放，吳奇隆原本帶着笑容的表情逐漸認真，眼眶也慢慢泛紅，最終忍不住落淚。年少時便為家庭扛起重擔、替父親還債的他，過去曾透露自己一天只睡四小時，背後付出的努力令人感觸。

吳奇隆的反應也觸動不少網民，紛紛表示看着影片彷彿重溫自己的青春回憶，也有人感慨，他一直以來習慣成為別人的依靠，卻鮮少有人記得他也需要被關心。

生日禮物無家人片段婚姻狀態引人關注

值得注意的是，這份生日驚喜呈現了吳奇隆的事業與人生歷程，卻未見妻子劉詩詩入鏡，也沒有兩人的家庭生活片段。

吳奇隆與劉詩詩因合拍電視劇《步步驚心》結緣，兩人相差17歲，2015年結婚，婚後育有一子。近年來夫妻倆鮮少公開互動，婚變傳聞也不時出現。今年3月10日，劉詩詩迎來39歲生日，吳奇隆沒有在社交平台公開送上祝福，而吳奇隆如今生日也未獲劉詩詩祝賀，感情狀況難以判斷。

不過，兩人對於婚姻傳聞一直保持低調，過去曾透過聲明否認感情生變，2026年5月，劉詩詩也被拍到結束工作後返回兩人的上海住處。這次吳奇隆生日收到特別禮物不見劉詩詩，再度讓兩人的婚姻狀況成為外界關注焦點。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】