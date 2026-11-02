林愷鈴親認係滿清皇族「愛新覺羅」後人　尊重家族歷史期待演格格

林愷鈴（Ashley）憑ViuTV原創劇《地獄大狀》中一改斯文溫柔形象，飾演好勝冷艷大律師，令觀眾眼前一亮，人氣更衝出香港，林愷鈴被台灣網民發現是90年代台灣當紅小生的女兒，獲台灣網民高度關注。由於林煒是母親為滿族人、清朝皇族後裔，林愷鈴是皇族後人的身份亦引起網民熱議。

林愷鈴（Ashley）在《地獄大狀》一改斯文溫柔形象，飾演好勝冷艷大律師，令觀眾眼前一亮。（劇集畫面）

林愷鈴被台灣網民發現是90年代台灣當紅小生的女兒，獲台灣網民高度關注。（IG/@kaening）

林煒外祖父與溥儀是堂兄弟

近日有網民在Threads分享林煒的背景，當中提到林煒生於天津，父親為印尼華裔，母親為滿族人、清朝皇族後裔，林煒的外祖父和溥儀是堂兄弟，家族屬滿洲正黃旗。與清朝皇族成員的處境相似，自清朝被推翻後，母親的家族改姓「金」。移居香港的母親在2010年代改回滿姓「愛新覺羅」。有大批網民看到帖文後，都大感驚訝，更留言表示：「推比香港人：原來林愷鈴係皇族後裔which is前清格格」。

林愷鈴父親林煒曾是台灣當紅小生。（片段截圖）

林煒外祖父與溥儀是堂兄弟。（threads）

林愷鈴親認係滿清皇族「愛新覺羅」後人

對於父親林煒最近人氣急升，被網民封為「上古許光漢」，林愷鈴昨日（1日）接受訪問時，表示很替爸爸開心，亦感動相隔這麼多年網民找到欣賞父親的地方，無論是劇情或是顏值，都令一家人看得很開心。至於提到林煒是滿清「愛新覺羅」後人，林愷鈴表示嫲嫲的確姓愛新覺羅，可惜自己沒有聽過太多關於她的故事，但很尊重自己的家族歷史，更坦言感到很不可思議，但自己並沒有太熱衷研究，不過亦很期待未來能夠飾演古裝或格格的角色。