傳濱崎真緒秘嫁經理人拎香港身份證　男方否認：X噏唔使本

前日本AV女優、現以「DJ Mao」身份發展的濱崎真緒，早前高調宣布取得香港身份證並移居香港。近日她工作期間遭落藥送入深切治療部（ICU）事件越鬧越大，事後有傳媒指她早已結婚，並因而取得香港身份證，報道指她一直對外稱呼為「經理人」的男士，真實身份是她的香港籍老公。不過《01娛樂》向經理人查詢，他否認並回應：「X噏唔使本。」

濱崎真緒送院前神志不清，經理人一直攬住。（片段截圖）

報道指為保粉絲群瞞婚

根據《東周刊》報道，濱崎真緒能順利取得香港永久居留權，在於她早已與該名香港男經理人合法註冊結婚。基於其粉絲群體絕大部分為男性，為避免流失支持者，夫妻二人一直對外隱瞞已婚狀態。男方甘願退居幕後，對外僅以「經理人」的身份隨行，兩人一直以此模式共同工作。

濱崎真緒在AV界引退後，後取得香港身份證，透露經入境處的「優秀人才入境計劃」來港成為「新香港人」，穿梭港日兩地發展打碟DJ與演藝事業。（IG@maohamasaki_official）

經理人否認：X噏唔使本

這段隱婚關係因萬聖節（10月31日）當晚的突發事件曝光，濱崎真緒在灣仔一間餐廳完成打碟工作後，被一位「大客」叫到私竇繼續打碟，儘管經理人明確拒絕指「我哋不嬲唔做私竇」，但對方說「我哋會睇住佢」、「交個朋友」等等，於是二人就心軟答允，豈料最終玩遊戲輸了要飲酒，經理人起初以為是威士忌，但不久後濱崎倒下，身體抽搐、「郁唔到」，更出現幻覺，醫院之後驗出其身體對「Happy水」、搖頭丸等4種毒品成份呈陽性反應，將她送往ICU留院觀察。

事發期間，網上流傳一段濱崎真緒緊抱經理人腰部的片段，隨後即有消息指該經理人為其丈夫，報道稱他在妻子送院身陷險境時，在醫院徹夜守護。不過對於秘婚傳聞，濱崎真緒經理人接受《香港01》訪問時否認，更稱：「X噏唔使本」。

濱崎真緒疑遭落藥入ICU驗出毒品。（FB@浜崎真緒）

濱崎真緒被送往醫院，經理人透露醫院驗到濱崎有四種藥物，並出現幻覺，重案組亦已落簿開File，更表示：「而家要入ICU留院。」（濱崎真緒FB）

濱崎真緒被送往醫院，經理人透露醫院驗到濱崎有四種藥物，並出現幻覺，重案組亦已落簿開File，更表示：「而家要入ICU留院。」（濱崎真緒FB）