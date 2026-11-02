契爺胡楓入ICU後獲頒終身成就獎　鄺美雲揭暖心舉動：幫我拉凳

鄺美雲（Cally）今日（2/11）現身尖沙咀出席「大灣區傑出女企業家獎 2026」頒獎禮。她在活動上接受《香港01》訪問時，談及契爺胡楓（修哥）早前因急性膽管炎引致膽石堵塞曾入住深切治療部（ICU）昏迷4天，及昨日精神奕奕出席「第十九屆世界傑出華人獎」頒獎典禮，獲頒獎項，大讚修哥的正能量是大家學習的榜樣，更分享了與修哥相處的暖心小故事。



現年94歲的「修哥」胡楓昨日獲頒「世界傑出華人終身成就獎」，鄺美雲表示自己剛剛才得知喜訊，隨即向對方送上祝福。問及早前是否知悉修哥身體不適甚至入住ICU，鄺美雲透露自己是事後才知道，但指每次見到對方都非常精神。

鄺美雲獲頒發 「大灣區殿堂級企業家獎」。（盧振輝攝）

鄺美雲獲頒發 「大灣區殿堂級企業家獎」。（盧振輝攝）

佩服94歲精力充沛 靠正向思維發光發熱

談到修哥的身體狀況與心態，鄺美雲表示：「修哥係我哋好敬重嘅前輩啦，年過90幾歲佢嗰種精力呢，我哋可以睇到，即係每一個人呢，其實係要有一種正能量、正向嘅思維，咁就無論你幾多歲其實你都可以發光發熱嘅。」

私下極具紳士風度 94歲修哥竟然主動拉櫈

此外，鄺美雲更細數修哥私底下極具紳士風度的一面，她回憶道：「修哥係一個好紳士，因為我有一次呢我坐喺佢隔離，咁我就要先走喇，我一起身，修哥嗰日應該係94歲，就幾個月前，佢就起身，佢即刻想幫我拉凳！我真係叫『哎呀修哥唔好唔好』，即係應該係我幫佢拉嘛，但佢係一個紳士嘛，所以我都唔好意思，但修哥係一個好好嘅人，好nice。」

鄺美雲爆契爺胡楓極具紳士風度。（盧振輝攝）

鄺美雲爆契爺胡楓極具紳士風度。（盧振輝攝）

睇米雪演唱會再遇契爺 讚前輩心態美好

鄺美雲透露，近期除了私下見面，也有在米雪（雪姐）的演唱會上遇到修哥：「同埋睇雪姐嘅演唱會啦，雪姐又係好，係我哋好值得學習嘅前輩嚟嘅，好好精力啊同埋個人好好。我見到修哥，佢都好精神去睇到完嘅，好開心啊。所以我覺得人呢，就最緊要有個美好嘅心態。」

爽快應承約食飯 必定搵修哥親自慶祝

被問到修哥近來獲頒大獎且精神飽滿，會否約對方吃飯慶祝時，鄺美雲大方爽快表示：「可以㗎，我會搵佢㗎！係呀！」