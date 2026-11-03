古明華餐廳連環執笠再開牛雜店　招攬「愛國藝人」一齊搞遭婉拒

62歲前TVB男星古明華近年北上發展並轉戰餐飲業，近日一段搞笑影片曝光，揭露他再開設新餐廳，並試圖招攬「愛國藝人」梁競徽（原名梁烈唯）合作，最終卻因被揭露餐廳屢次倒閉而遭對方婉拒。



當年古明華在《巴不得媽媽...》中飾演「蘇基」一角，深得不少觀眾喜愛。（劇集截圖）

雄心壯志進軍大灣區

片段中，古明華在街頭巧遇路過拍攝的梁競徽，雙方熱情擁抱問候。古明華隨後向梁競徽介紹身後的「李財記牛雜」，表示該店是他與合夥人「財哥」共同經營。古明華進一步透露其商業大計，計劃將牛雜店版圖擴張至各地，並以大灣區為首站，隨即詢問梁競徽是否有興趣一起經營。

古明華邀梁競徽合夥大灣區賣牛雜。（片段截圖）

古明華邀梁競徽合夥大灣區賣牛雜。（片段截圖）

被踢爆「開一間執一間」 梁競徽秒速閃人

梁競徽起初回應「也行」，但隨即有鏡頭外人士出聲阻止。該名人士警告梁競徽不要與古明華合夥，直指古明華「開一家倒閉一家」，並稱其在江門的餐廳已經倒閉了五、六家。聽聞此言後，梁競徽立刻以「突然想起來好像還有點事要做」為由匆忙道別離開，留下古明華在原地呼喚「不會吧」。

當然只是搞笑片段。（片段截圖）

江門茶餐廳爆結業潮 曾認生意慘淡

至於影片中提及的餐廳倒閉傳聞，古明華近年確實曾於江門「江會伍柒」文化創意園區等地投資開設主打港式風味的茶餐廳「世斯茶檔」。然而，近期有網民實地走訪發現，其位於江門的餐廳大門緊閉，所在園區的餐飲店舖亦出現疑似結業停運的情況。古明華早前受訪時亦曾公開承認，內地餐飲業競爭激烈，受大環境影響及周邊平價餐廳湧現，其餐廳生意慘淡並持續虧損，面臨結業危機。