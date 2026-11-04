周潤發低調現身髮型屋難掩星味　腰骨挺直髮量濃密同場剪髮價曝光

不少踏入中年或上年紀的男士，往往都要面對脫髮、髮線後移等「男人最痛」的頭髮危機。不過，這個惱人的問題，顯然未有在影帝周潤發（發哥）身上發生！發哥向來熱愛跑步行山，作息健康，是圈中公認的養生達人。近日，有幸運網民在社交平台分享於髮型屋偶遇發哥的照片，發哥的Fit爆身形及該店的剪髮收費，隨即引起網民熱議。

周潤發(發哥) 出名是全無明星架子貼地的國際影星，人見人愛，而且周潤發多年來都keep住fit爆身形。（資料圖片/梁碧玲 攝）

周潤發向來熱愛跑步行山，作息健康，是圈中公認的保養達人。（蘇煒然攝）

周潤發日前與苗僑偉等一眾後輩自拍，魅力力壓張振朗與朱敏瀚一截。（IG@michaelcklam）

發哥髮型屋被捕獲 態度親民狀態佳

從網民分享的照片可見，發哥現身髮型屋櫃檯前，他貫徹其一向低調的作風，穿上一身全黑運動風裝束，包括深色風褸、運動短褲內搭緊身運動長褲，再配上一對黑色運動鞋，但舉手投足依然星味十足。而且現年71歲的發哥腰骨挺直，身形精瘦挺拔，毫無發福跡象，展現極致的自律體態。更令人驚艷的是，雖然發哥頂著一頭銀白短髮，但髮量依舊相當濃密厚實，令人羨慕。相中發哥正戴著眼鏡細心整理，並與店員有講有笑，態度親切毫無架子。博主自言不敢上前打擾，但忍不住大讚：「發哥keep得好好！」

周潤發剪頭髮被偶遇。（小紅書圖片）

照片中看得出發哥與店員有講有笑，相當親切。（小紅書圖片）

同場剪髮價曝光

貼文一出，隨即引來大批網民留言朝聖，不少人對發哥光顧的髮型屋及收費大感興趣，有網民好奇：「這裡剪個頭髮不便宜吧？」，隨後博主回覆指收費合理：「並不貴，很合理，比內地很多『總監』剪得便宜」、「400多」。不過，據該髮型屋官網資料所顯示，店內實際收費會因應不同髮型師的資歷與級別而有所差異，由最基礎的「創作級髮型師」到最頂級的「首席髮型創作總監」，一共細分為8個級別，單次剪髮價格由500港元至4500港元不等。

周潤發舉手投足間充滿巨星氣場卻又毫無架子。（小紅書圖片）