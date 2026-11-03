何超蓮着何超瓊1980年珍藏晚裝　同框賭王首架勞斯萊斯曬豪門傳承

賭王何鴻燊三房千金何超蓮（Laurinda）日前獲邀出席「W GALA」年度盛典，今年活動主題為「黃金時代」，何超蓮特別向家姐何超瓊（Pansy）借來一套珍藏多年的古董高訂晚裝亮相，更特地前往車庫，與賭王何鴻燊生前購入的第一架經典舊款勞斯萊斯（Rolls-Royce）合照，極具傳承意義！

賭王何鴻燊三房千金何超蓮（Laurinda）。（微博@何超蓮Laurinda）

外形出眾。（微博@何超蓮Laurinda）

Fit！（IG@laurinda_ho）

萬聖節造型。（IG@laurinda_ho）

何超蓮借何超瓊珍藏1980年古董晚裝 致敬家姐「黃金時代」

何超蓮於社交平台上載了一段紀錄短片及多張精修大片，相中所見，她身穿一襲黑色絲絨吊帶配紫色波點紗裙襬的復古晚裝，右肩綴有立體黑玫瑰，搭配黑色長絲絨手套及優雅復古鬈髮，造型高貴典雅。何超蓮透露為了配合主題「黃金時代」，特別向家姐何超瓊借來一套1980年的珍藏晚裝：「『黃金時代』這四個字對我來說，好像不需要太用甚麼想像力——從我記事起，它便固執地指向那個我最熟悉的身影。大家姐青春正盛的模樣，就是我所看見的『黃金時代』。這一次，她翻出收藏已久的裙子。我穿上，就像在2026年走進時代電影，就像在感受當年她的一顰一笑。最令人驚喜的是，裙子竟然十分合身。人們總說潮流是個輪迴，經典永不褪色。衣飾熬過了歲月，心意卻是簇新的，穿在身上，心裡暖暖的。這樣的傳承也能是一個金光燦燦的時代。」

獲邀出席「W GALA」年度盛典。（IG@laurinda_ho）

何超蓮特別向家姐何超瓊（Pansy）借來一套珍藏多年的古董高訂晚裝亮相。（IG@laurinda_ho）

何超蓮特別向家姐何超瓊（Pansy）借來一套珍藏多年的古董高訂晚裝亮相。（微博@何超蓮Laurinda）

大曬好身材！（微博@何超蓮Laurinda）

復古。（IG@laurinda_ho）

花絮片。（影片截圖）

何超瓊珍藏晚裝。（影片截圖）

當年的何超瓊。（影片截圖）

致敬！（影片截圖）

何超蓮深入何家車庫 賭王何鴻燊生前首架經典勞斯萊斯曝光

除了古董裙大有來頭之外，何超蓮更到何家車庫取景，片中所見，車庫內有多架「99-99」系列車牌的名車，她透露因爸爸何鴻燊排行第9，所以車牌都是「9」，當中就有一架掛上澳門經典「M-99-99」車牌的經典舊款勞斯萊斯！何超蓮坐入車廂後座演繹復古名媛氣派，又靠在車身托腮擺Pose，畫面充滿年代感與奢華底蘊，她亦特別提及：「順帶一提，有人發現那車是老款的勞斯萊斯嗎？那可是老豆的第一輛😂都是滿滿的回憶殺呀！」

何超蓮更到何家車庫取景。（影片截圖）

車庫內有多架「99-99」系列車牌的名車。（影片截圖）

車庫內有多架「99-99」系列車牌的名車。（影片截圖）

當中就有一架掛上澳門經典「M-99-99」車牌的經典舊款勞斯萊斯。（影片截圖）

當中就有一架掛上澳門經典「M-99-99」車牌的經典舊款勞斯萊斯。（影片截圖）

合照。（影片截圖）

大曬名車！（影片截圖）

大曬名車！（影片截圖）

復古奢華。（IG@laurinda_ho）

復古奢華。（微博@何超蓮Laurinda）

香車美人！（IG@laurinda_ho）

香車美人！（IG@laurinda_ho）

經典。（微博@何超蓮Laurinda）

兩房姊妹情深傳承經典 網民讚嘆：真正的老錢風

雖然何超瓊比何超蓮年長近29歲，但兩人私下姊妹感情一向甚篤，今次何超蓮以家姐年輕時的標誌性戰袍出戰時尚盛事，又以賭王的勞斯萊斯座駕作為拍照背景，完美呼應「黃金時代」的家族傳承主題！

姊妹情深。（IG截圖）

姊妹情深。（小紅書圖片）

姊妹情深。（小紅書圖片）