玫瑰戰爭｜TVB演員陣容名單+角色人物介紹：楊茜堯／陳豪／林夏薇

玫瑰戰爭TVB｜昔日影后關子盈離奇「自盡」，七年沉冤背後，竟是一場被蜜語謊言掩蓋的致命背叛。一場精心策劃的血色大戲即將拉開序幕，滿腔怨恨的夏無雙又能否撕碎這座名利場的所有偽善假面，完成這場遲到了七年的絕地清算？TVB全新劇集《玫瑰戰爭》震撼登場，於11月6日起，逢星期一至五晚上8時30分播放。

玫瑰戰爭（IG@tvb77atelier）

《玫瑰戰爭》故事大綱

影后關子盈(陳自瑤 飾)離奇「自殺」七年後，其摯友夏無雙(楊茜堯 飾)意外翻獲子盈留下的絕密日記，驚悉當年悲劇絕非輕生，而是慘遭昔日「好姊妹」黎綺雲(林夏薇 飾)、藍鳳儀(姚子羚 飾)、梁菲雅(傅嘉莉 飾)及林安安(鄺潔楹 飾)集體背叛與加害。為徹查血淋淋的真相併替故友復仇，無雙精心佈局，以合拍遺作電影《玫瑰》為誘餌，博取娛樂巨頭陳雲生(陳豪 飾)的信任與支持，成功引誘各懷鬼胎的四女入局參演。

拍攝期間，無雙暗中聯手子盈的秘密情人李德龍(馬國明 飾)，步步為營地精準重現子盈生前遭遇的連串「意外」，逼得四人日夜疑神疑鬼，終令這群虛偽的塑料姊妹反目成仇、瘋狂互撕。隨着調查不斷深入，子盈當年慘遭背後資本勢力玩弄與脅迫致死的恐怖黑幕被逐一揭開。名利場中光鮮亮麗的偽裝瞬間粉碎，將眾人自私、貪婪且醜陋不堪的人性陰暗面徹底暴露於世。

《玫瑰戰爭》演員關係圖

《玫瑰戰爭》演員關係圖

《玫瑰戰爭》演員對照表

《玫瑰戰爭》演員表 演員 飾演角色 演員 飾演角色 楊茜堯 夏無雙 陳星妤 莊寶兒 陳豪 陳雲生 陳楨怡 楊素希 林夏薇 黎綺雲 林景程 馮志健 馬國明 李德龍 李成昌 黎偉雄 陳展鵬 何家俊 潘志文 何永康 姚子羚 藍鳳儀 張頴康 徐曄 傅嘉莉 梁菲雅 林偉 易崇烈 陳自瑤 關子盈 廖慧儀 Jennie Kwok 鄺潔楹 林安安 黃庭鋒 黎天明

《玫瑰戰爭》演員介紹

楊茜堯 飾 夏無雙

國際影后、法國電影公司亞太區代表，與關子盈是好姐妹，七年後回歸，再與天誠娛樂合作，暗中調查閨蜜關子盈死亡真相。在處理關子盈的遺物時得知，是當年好友黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安背叛、出賣、欺騙。以法國電影公司亞太區代表，與天誠娛樂公司老闆陳雲生洽談重拍經典電影《玫瑰》，在過程中一步步去還擊。

楊茜堯 飾 夏無雙 @電視劇玫瑰戰爭weibo

陳豪 飾 陳雲生

天誠娛樂公司老闆，電影投資人協會主席 富豪之家出身，手握港圈頂級資源，以鐵腕經營公司。在關子盈一入天誠娛樂，陳雲生就喜歡關子盈，全公司都知。就算關子盈有負面新聞，都想向關子盈求婚。但之後得知關子盈與德龍拍拖後，就與德龍開始關係差。當黎綺雲上位後，在外界係與黎綺雲是一對。

陳豪 飾 陳雲生 @電視劇玫瑰戰爭weibo

林夏薇 飾 黎綺雲

天誠娛樂當紅一姐，性格爭強好勝，當年關子盈受傷後，向雲生自薦，想代替關子盈做女主。從此開啟成為天誠一姐之路。同時努力磨練演技，對道具都十分細心，夢想獲得影后殊榮卻總是失之交臂。黎綺雲的爸爸係黑社會猛人黎偉雄，父母離異，有一個弟弟，關係十分好。當年關子盈拍攝受傷，黎綺雲就是在場者。

林夏薇 飾 黎綺雲 @電視劇玫瑰戰爭weibo

馬國明 飾 李德龍

天誠娛樂過氣頂流，陳雲生弟弟，備受母親疼愛，但一直活在哥哥陰影下。曾與關子盈拍拖，也有想質關子盈結婚的打算。是一個善良的人，為了同事的生計，不惜變賣資產。

馬國明 飾 李德龍 @電視劇玫瑰戰爭weibo

陳展鵬 飾 何家俊

何氏集團公子何家俊，一直過著優渥的生活，受制於何永康，公司沒有實權有志難伸。與梁菲雅是夫婦，是政治婚姻，當年因為眼見梁菲雅在李德龍家中出來，而心不再在梁菲雅。何家俊是聰明人，但就係因為太有錢，太無所事事，無人生目標。之後與光環雜誌社總編楊素希重逢，再發生婚外情。

陳展鵬 飾 何家俊 @電視劇玫瑰戰爭weibo

傅嘉莉 飾 梁菲雅

與何家俊是夫婦，是政治婚姻。豪門何家媳婦，已淡圈女星，表面是受家族器重的豪門媳婦。 實際長期飽受豪門家族的壓力，何永康要求梁菲雅盡快生BB。未結婚時，喜歡李德龍，與李德龍是好朋友，因為得知李德龍與關子盈的關係，假公濟私，借故打關子盈。更做了一事去傷害關子盈。

傅嘉莉 飾 梁菲雅 @電視劇玫瑰戰爭weibo

姚子羚 飾 藍鳳儀

藝人轉任經紀人，能力出眾，以精明手腕扶植新人，夢想成為天誠娛樂的女主人。藍鳳儀好不滿陳雲生對關子盈十分好，所以心生不忿，就借安安的手去傷害關子盈。

姚子羚 飾 藍鳳儀 @電視劇玫瑰戰爭weibo

陳自瑤 飾 關子盈

與夏無雙識於微時，一同加入天誠娛樂，第一部電影<白月之夏>就做女主角，更勇奪影后，之後在在拍攝<追逐>時，懷疑道具槍意外走火，中槍受傷兼被換角，再被爆做小三與四線男星車震，所有廣告下架，更被追過千萬違約金。被一個個熟悉的人背叛、出賣、欺騙，什至係被落迷奸水，逼去應酬VIP。最後在IG 出貼文講好辛苦，之後更跳海自殺。

陳自瑤 飾 關子盈 @電視劇玫瑰戰爭weibo

鄺潔楹 飾 林安安

天誠娛樂女藝人，童星出身，外表天真，內心早已世故圓滑事業發展不順，依賴綜藝《久別重逢四姐姐》維持。之後因為做援交而比公司炒。當年，受到藍鳳儀指示下，去做了一樣野去傷害關子盈。